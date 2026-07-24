Camino destrozado hacia Paso de Patria golpea al turismo

El deplorable estado del camino que une General Díaz con Paso de Patria volvió a generar fuertes quejas de pobladores, transportistas y operadores turísticos de la zona.

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Los aproximadamente 20,3 kilómetros que separan ambas comunidades presentan serios deterioros, dificultando el tránsito diario y el acceso a uno de los principales destinos turísticos e históricos del departamento de Ñeembucú.

La situación afecta especialmente a Paso de Patria, localidad que cada fin de semana recibe a cientos de visitantes atraídos por la pesca deportiva, además de turistas interesados en recorrer sus sitios históricos vinculados a la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

Entre sus principales atractivos figuran el Museo Histórico, el Fuerte de Itapirú y la zona de la Confluencia, donde se unen los ríos Paraguay y Paraná.

Los pobladores lamentaron que una obra que debía solucionar definitivamente el problema haya quedado abandonada. Los trabajos se iniciaron en el año 2014.

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El proyecto contemplaba la construcción de un camino adoquinado entre General Díaz y Paso de Patria, pero los trabajos fueron paralizados luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) rescindiera el contrato con el consorcio SICSA–LGSA, integrado por Compañía Integral de Construcciones SA y López Gutiérrez SA, debido al atraso e incumplimiento en la ejecución.

Ante la falta de una solución definitiva, el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), informó que solicitó al MOPC el retiro del adoquinado instalado y la colocación de ripio como medida provisoria para mejorar la circulación de vehículos particulares, transporte público y camiones que utilizan diariamente ese corredor vial.

Por su parte, el jefe del distrito Nº 12 del MOPC, el ingeniero Pedro Cantero, explicó que actualmente se ejecutan trabajos de reparación parcial en el tramo General Díaz–Mayor Martínez, en coordinación entre el MOPC y la Gobernación. Una vez concluidas esas tareas, los equipos serán trasladados al trayecto General Díaz–Paso de Patria.

Cantero mencionó que la obra inconclusa permanece judicializada tras el abandono por parte de la empresa contratista, situación que obliga al MOPC y a la Gobernación a intervenir con recursos propios para recuperar la transitabilidad mientras se define el futuro del proyecto.

Mientras tanto, los habitantes de General Díaz, Costa Paraná y Paso de Patria sufren las consecuencias del deterioro del camino que impacta en la actividad económica y turística de una zona considerada estratégica para el desarrollo del departamento. Reclaman una solución definitiva y no solo reparaciones temporales.