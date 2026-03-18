Paso de Patria en Semana Santa: naturaleza, historia y gastronomía tradicional

La localidad de Paso de Patria, ubicada al sur del departamento de Ñeembucú, en el punto donde se unen los ríos Paraguay y Paraná, conocida como la zona de confluencia, se prepara para recibir a cientos de turistas durante la Semana Santa, una de las temporadas más importantes para la actividad de turismo interno.

Cada año, familias, pescadores deportivos y visitantes de distintos puntos del país y del exterior llegan hasta este pintoresco distrito atraídos por sus paisajes naturales, su riqueza histórica y la calidez de su gente, reconocida por su hospitalidad y por hacer sentir a los visitantes como en casa.

La comunidad ofrece diversas opciones de alojamiento, entre ellas posadas turísticas, hoteles y espacios habilitados para acampar, preparados por la Municipalidad local para recibir a quienes prefieren disfrutar de la naturaleza a orillas del río.

El intendente municipal, Antonio Gómez (PLRA), destacó el creciente interés de los turistas por visitar la ciudad, especialmente por las maravillas naturales y los sitios históricos que forman parte del patrimonio de la zona.

“Somos bendecidos porque estamos a orillas de los ríos Paraná y Paraguay, y la zona de confluencia es muy visitada por pescadores deportivos cada año en Semana Santa”, expresó el jefe comunal.

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La zona de confluencia es considerada uno de los sitios más atractivos para los fanáticos de la pesca deportiva, ya que en sus aguas es posible capturar diversas especies como dorado, surubí, pacú, boga, manguruyú, bagre y salmón, entre otros.

Además de la pesca y el turismo de naturaleza, los visitantes también disfrutan de la gastronomía local, donde se destacan platos tradicionales como el so’o ka’é, preparados en restaurantes y comedores familiares, que forman parte de la identidad culinaria de la zona.

“Tratamos de ofrecer lo mejor a los visitantes. Eso hace que siempre vuelvan, y eso dinamiza la economía local. Aquí se benefician muchos: el que vende carnada, el vaqueano, el que alquila embarcaciones, el despensero, el hotelero; muchas personas dependen del movimiento turístico”, indicó Gómez.

Falta de caminos

El intendente señaló que uno de los principales desafíos que enfrenta la comunidad sigue siendo la falta de un camino de todo tiempo que garantice un acceso más seguro y permanente al distrito.

“El problema es nuestro camino. Nosotros tratamos de mantenerlo de acuerdo con nuestros recursos, pero ojalá se pueda solucionar pronto con la pavimentación del tramo Pilar–Humaitá–Paso de Patria que se está anunciando”, manifestó.

Para las personas que desean obtener más informaciones pueden contactar con la Secretaria de Turismo de la Gobernación de Ñeembucú al Cel. 0975 134605.