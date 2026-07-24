ANDE: consumo de energía se disparó 18,3% en el primer semestre

El reporte oficial de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) revela que entre enero y junio de 2026 la demanda acumulada alcanzó los 16.897,7 GWh, superando ampliamente los 14.285,5 GWh registrados en el mismo periodo de 2025.

El pico más elevado de consumo del año se dio en marzo de 2026, cuando la demanda batió el récord de 3.271,1 GWh, impulsada por las altas temperaturas y la actividad económica.

Este incremento sostenido exige una respuesta técnica inmediata de las autoridades del sector energético para garantizar la estabilidad del suministro a la ciudadanía.

Lea más: ANDE: consumo de electricidad se dispara un 19,4% en los primeros cinco meses del 2026

El desglose mes a mes del consumo eléctrico

Según los datos oficiales del organismo estatal, el comportamiento de la demanda eléctrica mostró la siguiente evolución durante los primeros seis meses del año en comparación con 2025:

Enero: La demanda pasó de 2.834,6 GWh en 2025 a 3.212,6 GWh en 2026, lo que representó un incremento inicial del 13,3%.

Febrero: El consumo subió de 2.724,4 GWh a 3.077,4 GWh, marcando una variación del 13,1%.

Marzo: Registró el volumen de consumo más alto del semestre con 3.271,1 GWh frente a los 2.576,1 GWh de 2025, trepando un 17,5%.

Abril: Se verificó el mayor salto porcentual interanual con un incremento del 21,0%, pasando de 1.952,8 GWh a 2.643,2 GWh.

Lea más: Consumo eléctrico creció 21% en el primer cuatrimestre, según ANDE

Mayo: La demanda alcanzó los 2.382,8 GWh, superando en 19,4% a los 2.129,7 GWh del año anterior.

Junio: Cerró el semestre con 2.310,6 GWh (o 2.310.632 MWh), un 11,8 % más respecto a los 2.067,6 GWh de junio de 2025, consolidando la variación acumulada del 18,3 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Itaipú sostiene la mayor parte de la carga nacional

Para abastecer los 2.310.632 MWh requeridos solo en junio de 2026, la estatal dependió casi en su totalidad de las hidroeléctricas binacionales.

Itaipú Binacional aportó la mayor tajada con 2.170.211 MWh, seguida por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con 104.275 MWh, y la Central de Acaray, que inyectó 36.120 MWh.

Un hecho incipiente fue la inyección de 26 MWh provenientes de la nueva planta fotovoltaica de Puerto Esperanza, en el Chaco, marcando un modesto primer paso hacia la diversificación limpia.

Lea más: ANDE: Consumo eléctrico crece 13,1% en el primer bimestre del 2026

Exigen obras que nos preparen para el verano

Desde la ANDE justifican este vertiginoso ritmo señalando que “el consumo de energía eléctrica en Paraguay registró un crecimiento acumulado del 18,3 % (...) reflejando el dinamismo de la actividad económica y el creciente uso de la energía”.

Asimismo, desde la institución aseguran que “continúan fortaleciendo la infraestructura eléctrica del país y avanzando en obras estratégicas para acompañar las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía”.

Sin embargo, los usuarios exigen que las promesas de planificación e inversión en infraestructura se traduzcan en mejoras concretas en el servicio antes de la llegada del próximo periodo de altas demandas en Paraguay.