Pilar: exigen reparación urgente de calle y cañería rota que agravan aislamiento

Habitantes del barrio Policial de la ciudad de Pilar manifestaron su indignación por el deplorable estado de la calle Antequera de Lombardi. Esta es la principal vía de acceso a la vecindad y denunciaron la falta de respuesta de las autoridades municipales y de las instituciones responsables de las obras de alcantarillado.

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Según los pobladores, realizaron reiterados reclamos ante la Municipalidad de Pilar y miembros de la Junta Municipal, sin obtener una solución.

También intentaron dialogar con representantes de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y del Consorcio Sanitario Ñeembucú, responsable de la ejecución de la Fase B del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, pero hasta el momento no recibieron una respuesta concreta.

Los lugareños denunciaron que durante la ejecución de las obras la maquinaria dañó cañerías de agua potable. Aseguraron que ninguna de las instituciones involucradas asume la responsabilidad y que una pérdida de agua mantiene inundada la calle y los patios de varias viviendas desde hace más de una semana.

Asimismo, denunciaron que camiones de gran porte que transportan ganado hacia el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP)-Regional Ñeembucú, circulan constantemente por esa calle de tierra, acelerando su deterioro.

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Indicaron que estos vehículos podrían utilizar un acceso alternativo de ripio que conecta directamente con las rutas PY04 y PY19.

Carlos Rodas, vecino del barrio, recordó que antes del inicio de las obras la calle contaba con una capa de ripio y se encontraba en buenas condiciones.

Sin embargo, explicó que las excavaciones para la instalación de las cañerías y el permanente tránsito de camiones pesados dejaron el camino prácticamente intransitable.

La situación afecta especialmente a familias con integrantes que padecen enfermedades graves.

En el barrio residen pacientes oncológicos, adultos mayores con problemas cardíacos y un niño de 12 años que debe viajar a la Argentina para someterse a una compleja cirugía de columna, quienes enfrentan serias dificultades para salir o ingresar a sus viviendas.

Luciana González, vecina del lugar y paciente oncológica, expresó su preocupación por las condiciones del camino. “Estamos sufriendo porque no podemos salir. Soy paciente oncológica y parece que no tienen compasión por nosotros”, lamentó.

Ante esta situación, los pobladores solicitaron la intervención urgente de la Municipalidad de Pilar, la Essap y el Consorcio Sanitario Ñeembucú para reparar la cañería averiada y acondicionar las dos cuadras más afectadas, con el fin de restablecer un acceso seguro para todos los vecinos.

Por su parte, la ingeniera Violeta González, representante del Consorcio Sanitario Ñeembucú, informó que en los próximos días será enviada una cuadrilla de trabajadores para evaluar la situación y ejecutar las reparaciones necesarias.