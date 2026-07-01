Obras inconclusas y lluvias dejan calles intransitables en tres barrios de Pilar

La combinación de obras viales inconclusas y las intensas precipitaciones registradas en los últimos días dejó en una situación crítica a los barrios Ytororó, Aurora y Colinas en la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú.

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Los habitantes de los citados barrios aseguraron que las calles quedaron prácticamente intransitables luego de que la empresa contratista finalizara parcialmente los trabajos de canalización correspondientes a la Fase B del proyecto de la Defensa Costera de Pilar, sin restaurar adecuadamente la calzada.

Según los pobladores, la semana pasada el Consorcio Sanitario Ñeembucú retomó las obras de canalización y concluyó las tareas el sábado. Sin embargo, denunciaron que la reparación de las calles no fue completada, por lo que las lluvias del domingo y de este martes transformaron los caminos en verdaderos barriales.

Eladio López, afectado, manifestó que nunca antes la principal vía de acceso al barrio Aurora había estado en condiciones tan deplorables.

“Apenas llueve ya no podemos salir de nuestras casas. En lugar de mejorar, las obras están destruyendo las calles. Dejaron enormes pozos sin rellenar y eso representa un peligro para los niños, los adultos mayores y todos los que transitamos por la zona”, expresó.

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López añadió que, si bien una parte importante del barrio aún carece de calles adoquinadas, el estado actual de los caminos supera cualquier deterioro registrado anteriormente y dificulta tanto el ingreso de vehículos como el desplazamiento de peatones.

La misma situación fue denunciada por vecinos del barrio Ytororó, quienes señalaron que la calle Las Residentas quedó severamente afectada tras los trabajos de la Fase B.

Indicaron que anteriormente el camino contaba con una capa de ripio en buenas condiciones, pero que ahora presenta profundos pozos y sectores completamente intransitables.

Los pobladores indicaron que ya realizaron varios reclamos ante los responsables de la obra, aunque hasta el momento no recibieron respuestas concretas.

Por ello, solicitaron la intervención inmediata de las autoridades para reparar los daños y garantizar condiciones seguras de circulación.

Consultada sobre la situación, la ingeniera Violeta González, representante del Consorcio Sanitario Ñeembucú, informó que los equipos volverán a intervenir en la zona una vez que mejoren las condiciones meteorológicas. Dijo que las lluvias impiden continuar con los trabajos de reparación de las calles.

El conglomerado está integrado por las empresas LT SA, Benito Roggio e Hijos SA y Constructora Heisecke SA.