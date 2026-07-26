Santaní: productores trabajan en el mejoramiento del suelo para la siembra de maíz

Los agricultores se encuentran en temporada de limpieza de las parcelas, de encalado y de siembra de abonos verdes de rápido crecimiento, que tienen como objetivo mejorar las áreas que serán utilizadas para la plantación de maíz. El proyecto cuenta con la asistencia de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), según los productores.

Entre las distintas organizaciones de productores involucradas en la iniciativa se encuentra el Comité María Auxiliadora de la comunidad Calle 8.000 Defensor, integrado por 25 socios, cuya asociación forma parte del Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales (PMRN), fase 3, promovido por el MAG.

El presidente de la organización, Ángel González, señaló que ya están por terminar los trabajos de preparación del suelo, incluido el encalado y la siembra de abonos verdes, como avena negra, nabo forrajero y milleto, que son de rápido crecimiento y ofrecen muy buenos resultados para el mejoramiento de las parcelas.

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25 hectáreas de maíz

Conforme al plan de siembra de este proyecto, Gománez mencionó que en esta primera etapa tienen como meta completar 25 hectáreas de maíz, equivalentes a una hectárea por cada productor. Señaló que dicha tarea estará comenzando después de la segunda quincena de agosto y durante parte de septiembre.

“En su mayoría, los agricultores que integramos este equipo de trabajo ya estamos completando la parte más difícil, cual es la preparación del suelo con las recomendaciones técnicas requeridas, para lo cual estamos recibiendo la asistencia de los funcionarios de la Dirección de Extensión Agraria de Santaní, más el apoyo del MAG, que nos provee de los insumos, semillas y elementos de trabajo”, subrayó González.

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Siembra directa

Conforme al plan de esta iniciativa, uno de los técnicos de la DEAg y encargado de acompañar a los agricultores de la asociación, el Ing. Agr. Miguel Ángel Rivas, explicó que el proyecto tiene como principal objetivo incentivar la siembra directa de maíz. También abarca otros rubros que se producen en esta parte del municipio y en las demás localidades donde se desarrolla la producción agrícola, indicó.

En el sur de San Pedro

El gerente regional de la DEAg, Óscar López, indicó que en la parte sur de San Pedro se prevé la siembra de aproximadamente 2.000 hectáreas de maíz a cargo de los pequeños productores, sin incluir las grandes extensiones de cultivos de los agroexportadores.