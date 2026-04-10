Tres bancos acaparan más del 60% del saldo de tarjeteo

De acuerdo con el reporte de la Superintendencia de Bancos (SIB), el saldo de tarjeteo o de financiamiento vía tarjetas de los bancos del sistema llegó a G. 6,61 billones a febrero último, que representa un salto del 30,64% al monto que llegaba en febrero del año 2025 (G. 5,0 billones). El fuerte repunte del endeudamiento con tarjetas genera preocupación, sobre todo por el repunte observado para los niveles de menores ingresos.

De acuerdo con los datos, tres entidades bancarias acaparan más del 60% de la cartera de tarjetas en nuestro sistema. El primero es banco Itaú, que a febrero último concentraba G. 2,17 billones en la cartera de tarjetas, le sigue el Banco Continental con G. 839.380 millones y Ueno bank con G.801.039 millones, según los datos oficiales de la SIB.

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En cuanto a cantidad de plásticos, a febrero último, el parque llegó a 2.478.379 unidades. Según los datos, de esta cantidad, solo un banco lleva casi el 50% de los plásticos. Así que a febrero del presente año, Ueno bank lideraba el segmento con un total de 1.079.662 unidades de tarjetas en circulación, le sigue Continental con 413.583 unidades e Itaú con 400.998 plásticos activos en el sistema.

Inusual salto de ueno en cantidad de tarjetas

A pocos años de la inclusión de Ueno en el sistema bancario, la entidad logró un crecimiento inusual en la cantidad de plásticos, esto se vio reflejado especialmente a partir de noviembre del 2024, cuando el banco activó masivamente tarjetas a clientes.

De esta forma logró incluir en un solo mes unos 400.000 tarjetahabientes, según los registros históricos de la SIB

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Según se puede observar en el detalle del boletín estadístico de la SIB, una entidad bancaria en particular presentó un salto de 216% en un solo mes, pasando de 179.260 tarjetas en setiembre del 2024, a 567.082 al mes de octubre del mismo año y a la fecha ya mantiene un total de 1.079.662 unidades, duplicando nuevamente la cantidad en el lapso de un año.

La entidad bancaria está en el ojo público justamente por su crecimiento repentino y rápido posicionamiento en el sistema y en la captación de fondos públicos, sobre todo de los fondos previsionales; además de su vínculo con ueno holding, de la cual el presidente de la República Santiago Peña formaba parte hasta hace poco.