MEF pagó esta semana US$ 27,5 millones a proveedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que en la semana desembolsó G. 166.210 millones (US$ 27,5 millones) a proveedores y acreedores del Estado.

La cartera económica explica que los pagos los realiza para honrar compromisos vinculados con Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) que fueron ingresadas en la semana comprendida entre el jueves 23 de julio y el miércoles 29 de julio de este año.

El boletín de la cartera de Economía señala que de los G. 166.210 millones se pagaron G. 5.105 millones con Fuente 10, “Recursos del Tesoro”, G. 109.183 millones con Fuente 20, “Recursos del Crédito Público” y G. 51.922 millones con Fuente 30, “Recursos Institucionales”.

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Los pagos corresponden a proveedores del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Ministerio de Salud Pública, Corte Suprema de Justicia, Ministerio del Interior, entre otras instituciones.

El MEF refiere que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

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Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica informó igualmente que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

Asi también, la información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.