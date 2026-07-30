Salario mínimo: qué pasa si tu empleador no cumple con el reajuste del 5% este fin de mes

El reajuste del salario mínimo legal en Paraguay ya se encuentra vigente desde el pasado 1 de julio, lo que significa que el ajuste debe reflejarse efectivamente en el sueldo que recibas este fin de mes. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) recuerda que la aplicación de este ajuste no es una concesión optativa de las empresas, sino un derecho irrenunciable del trabajador y una obligación legal estricta de la patronal.

¿Cómo verificar el recibo a fin de mes?

Al cobrar el salario correspondiente al mes de julio, el trabajador debe controlar minuciosamente el comprobante o liquidación. Si el importe neto o el haber base percibido continúa siendo exactamente el mismo que en los meses anteriores (sin el 5% adicional) la empresa está incurriendo en un incumplimiento directo del marco legal laboral.

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Vías habilitadas para realizar la denuncia

En caso de confirmar que el reajuste no fue acreditado en la fecha de pago, la cartera laboral dispone de canales digitales y presenciales para recibir las denuncias de manera inmediata:

Vía WhatsApp institucional : podés reportar el incumplimiento escribiendo directamente al (0993) 308-100

Plataforma en línea : a través del sistema web oficial del MTESS, ingresando al módulo interactivo de denuncias laborales

Atención presencial:

-Sede central: calles Herrera y Paraguarí, en Asunción.

-Oficinas regionales: en las distintas cabeceras departamentales del interior del país.

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Intervención y sanciones al empleador

Tras recibir la denuncia por cualquiera de estas vías, los fiscalizadores de la cartera de Estado toman intervención para citar a las partes a audiencias de conciliación, realizar inspecciones e imponer las sanciones o multas correspondientes a las empresas que persistan en el incumplimiento.

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