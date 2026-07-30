Centros comerciales moderan su crecimiento en 2026 y explican qué factores frenan el consumo

En un análisis sobre el movimiento registrado en los centros comerciales durante el primer semestre del año, Andrés Kemper, presidente del gremio destacó que el Mundial generó un importante flujo de visitantes hacia los shoppings aunque reconoció que el ritmo de crecimiento de ventas y visitas será más moderado.

En esa línea el gremialista sostuvo que el 2026 sigue siendo un año positivo para el sector, aunque reconoció que el ritmo de expansión es menor al registrado en ejercicios anteriores. “Nosotros venimos creciendo los últimos cinco años en dos dígitos en tráfico y en ventas, y este 2026 hablamos de un crecimiento en ventas apenas al 4% para el primer semestre”, indicó.

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Asimismo, comentó que también registraron buen movimiento de visitantes, pero inferior al registrado en años anteriores. “Vos comparás el 2023 con el 2022, el 2024 con el 2023, el 2025 con el 2024. Esos números fueron creciendo a lo largo del tiempo. Al ser la base más alta, mantener los niveles de crecimiento también es difícil”, reiteró.

Factores que impactan en el consumo

Consultado sobre los motivos de esta moderación, señaló que no existe un solo factor al que se pueda atribuir el escenario actual. Según Kemper, entre los elementos que influyen el tipo de cambio, el turismo, la coyuntura económica y la evolución de las líneas de crédito.

El gremialista detalló que durante los últimos años la expansión de las tarjetas de crédito y las líneas de financiamiento impulsó el consumo, al ampliar la capacidad de compra de los consumidores.

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“Las líneas de crédito acá lo convirtieron en un cuasi dinero que se usa para consumir. Eso fue muy grande en los años anteriores y este 2026 disminuyeron las nuevas aperturas de tarjetas de crédito a nuevos consumidores. Son un montón de factores”, precisó.

A diferencia del planteamiento sobre el menor dinamismo del crédito como factor de impulso al consumo, los datos del Banco Central del Paraguay (BCP) muestran que el uso de tarjetas de crédito en el mercado local mantiene una evolución positiva cerca del 30%. Si la compra de turistas argentinos se redujo debido a que el tipo de cambio perdió atractivo.

Shoppings “tercer espacio”

Por otra parte, Kemper comentó que el sector comercial viene “migrando” hacia un nuevo concepto al que denominó el “tercer espacio”, donde los centros comerciales dejan de ser lugares de compra para convertirse en puntos de encuentro y permanencia.

“El consumidor paraguayo encuentra cada vez más servicios y actividades dentro de su centro comercial favorito, lo que transforma la experiencia de visita”, acotó.

Explicó que, al comparar la industria latinoamericana con la europea y la estadounidense, el sector de centros comerciales en Paraguay todavía “carece de planificación urbana”.

Acotó que esta situación llevó a que los shoppings evolucionen hacia “espacios más integrales”, donde concentran diferentes servicios y generan soluciones atractivas para el público.

“Hoy se tiene centros comerciales con hoteles, oficinas, edificios de vivienda, centros de convenciones, hospitales, universidades, supermercados y patios de comidas. Y eso nos convierte en ese tercer espacio que venimos mencionando”, apuntó.

Impulso del Mundial para los shoppings

Así también se refirió al movimiento comercial registrado durante el desarrollo del Mundial del fútbol y que para él la competición volvió a demostrar esa transformación en los hábitos del consumidor.

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“Hoy la gente para ver un partido de fútbol prefiere ir un centro comercial donde sabe que encontrará estacionamiento, que su vehículo estará seguro, que el lugar será de esparcimiento y que accederá a sitios gastónomicos”, comentó.

Acotó que esta tendencia no se limita solo a la Copa del Mundo, sino que también se observó durante otros eventos deportivos como las eliminatorias sudamericanas, al igual que los partidos de tenis, de básquet que tienen referencia en Paraguay. Consideró que “están orgullosos” de que el rubro se convierta en ese tercer espacio.

Perspectivas para el segundo semestre

En cuanto a las perspectivas para la segunda mitad del año, Kemper indicó que se mantienen un “poco más conservadora”. Estimó que el sector seguirá creciendo, aunque a un ritmo menor al de años anteriores, con una expansión de un solo dígito. Sin embargo, señaló que permanecen expectantes ante la posibilidad de que el cierre del año registre un mayor dinamismo.