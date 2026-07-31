Encarnación: Bernal habla de “mala fe o desconocimiento” en respuesta al amparo contra la Essap

Tras el inicio de las inspecciones de las estaciones de bombeo de la red cloacal de la ciudad de Encarnación, donde se hallaron irregularidades, el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Luis Fernando Bernal, se refirió al señalamiento presentado ante la Justicia por la Municipalidad.

“Dudo si hay una mala fe o un desconocimiento del proceso administrativo de quien se encarga de eso en Encarnación”, afirmó.

Dio a entender que la Essap no tendría responsabilidad en la investigación por los posibles daños ambientales que ocasionaría el mal funcionamiento del sistema de alcantarillado cloacal.

“En honor a la verdad, si bien la Essap brinda un servicio de agua potable a nivel país, en toda su área prestacional, quiero destacar que en la ciudad de Encarnación tenemos una cobertura de provisión de agua potable del 60%, aproximadamente. El sistema de colectores cloacales o el proceso de tratamiento está a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Entiendo que ellos, a su vez, lo hacen a través de una empresa privada, quienes son realmente los responsables de la operación y el mantenimiento”, detalló.

Ante la consulta sobre que es señalada en el amparo respecto al cobro por alcantarillado cloacal en zonas donde la red es mantenida por la EBY, dijo: “Bueno, yo también puedo decir que la Essap no percibe ningún ingreso por el consumo de agua potable que se da en ciertos barrios que la EBY es responsable de subsidiar. De toda la cantidad de usuarios del sistema cloacal, la Essap no percibe por el 100% del mismo”.

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Además, puntualizó que “la cobertura cloacal de la Essap es mínima con relación al todo”.

Bernal manifestó que es una materia pendiente tramitar el traspaso a la Essap del sistema, que no se concretó y continúa a cargo de la EBY.

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“Sin mala fe”

El representante legal de la Municipalidad de Encarnación ante el amparo presentado contra la EBY y la Essap, Pablo Villalba Bernié, indicó que de ninguna manera existe “mala fe” en el amparo judicial promovido. Al contrario, existe una preocupación por el desinterés de las autoridades encargadas.

La iniciativa fue encabezada por la organización civil Coordinadora de Defensa del Poti’y, de la que el abogado es referente.

En el recurso presentado remitieron varias facturas de la Essap, donde se cobra casi lo mismo que el servicio de agua potable, identificado como alcantarillado. Esto ocurre incluso en zonas donde las conexiones corresponden a la red de estaciones administradas por la EBY.

No obstante, indicó que la Justicia deberá dirimir el nivel de responsabilidad de las instituciones. En principio, el urgimiento es por el cese del vertido irregular de las aguas negras a los arroyos de la ciudad.

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Irregularidades detectadas

Villalba indicó que, de las 35 inspecciones, detectaron que solamente una estación de bombeo está en pleno funcionamiento con dos bombas; seis están desmanteladas; tres no funcionan; y el resto cuenta con un solo motor operativo.

Según el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la licitación 790/2024 de la EBY, en la que se tercerizó el servicio de mantenimiento de las estaciones de bombeo, se refiere que se debe inspeccionar el funcionamiento de dos motobombas que deben funcionar de manera alternada cada cuatro horas. Es decir, en cada una de las 63 estaciones que hay en la ciudad deben haber, como mínimo, dos motobombas.

La planta de tratamiento de efluentes cloacales, ubicada en el barrio Nueva Esperanza, fue inaugurada en el año 2009 y representó una inversión de 22 millones de dólares, con 32 estaciones de bombeo. Tras la expansión del sistema, la inversión total habría sido de 40 millones de dólares.

La EBY tiene un contrato vigente por 20 meses, desde octubre del 2024, con la empresa Deco SRL —representada legalmente por Américo Cáceres Di Leo y Ricardo Cáceres Espínola— para el mantenimiento de las estaciones de bombeo. El costo mensual es de G. 343 millones, que asciende a un monto anual total de G. 4.126 millones.

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Contaminación de los arroyos

El abogado Villalba indicó que, tras confirmarse las inspecciones judiciales, varias estaciones fueron intervenidas. Incluso, la comitiva refiere que halló indicios de reparaciones recientes. Las estaciones de bombeo reciben por gravedad las aguas negras y, con las motobombas —regularmente deben haber dos por estación—, estas deben accionarse para redirigir el líquido a la planta de tratamiento.

La misma cuenta con un sistema de “bypass” que se acciona cuando no está funcionando o cuando las piletas están llenas. Este sistema consiste en que, al no poder seguir por los ductos hasta la planta de tratamiento, las aguas negras se liberan por un tubo directamente a los subembalses de los arroyos donde están colocadas.

Mediciones de calidad de agua detectaron cargas de coliformes fecales en los cauces hídricos de la ciudad. Entre ellas, una realizada por la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) en octubre de 2025 y otras desarrolladas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en junio de este año.

Los resultados arrojados sugieren cantidades muy por encima de los estándares establecidos por la Resolución Nº 222/02 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).