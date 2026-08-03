Ayolas: emergencia preventiva es insuficiente para enfrentar crecida del Paraná, dicen

Dennis Dioff señaló que, ante la confirmación del fenómeno climático El Niño y los pronósticos de intensas lluvias con posibles desbordes del río Paraná en la zona de Ayolas, las actuales autoridades municipales optaron por declarar la “emergencia distrital preventiva”. Consideró que la medida representa un paso importante, aunque insuficiente para evitar el avance de las aguas sobre la comunidad.

Asimismo, indicó que la necesidad de construir una defensa costera vuelve a instalarse en el debate público cada vez que se aproxima una inundación. Sin embargo, lamentó que el proyecto vuelva a quedar relegado una vez que el nivel del río desciende.

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“Hace falta analizar profundamente la problemática. Recursos sobran, pero hay una falta de voluntad que se arrastra desde hace décadas. Cada vez que nos inundamos, el tema vuelve a surgir y después termina en nada de vuelta”, indicó Dioff.

Comparación con ciudades ribereñas

También manifestó que existe indignación entre la ciudadanía ayolense al observar el avance de la costanera en Ituzaingó (Argentina), obra financiada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), mientras que en el lado paraguayo continúan predominando medidas administrativas sin soluciones definitivas.

Agregó que, mientras ciudades como Encarnación (Itapúa), Carmen del Paraná (Itapúa) y Pilar (Ñeembucú) lograron concretar o avanzar hacia la etapa final de sus obras de infraestructura y protección costera con financiamiento de la EBY, Ayolas continúa relegada a promesas y proyectos pendientes, a la espera de que las futuras autoridades asuman el compromiso de ejecutar una defensa costera permanente.

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