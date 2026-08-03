Pescadores bloquean acceso entre Misiones e Itapúa para exigir respuestas concretas de Yacyretá

Aproximadamente a las 08:00, los manifestantes bloquearon de forma intermitente el paso vehicular, afectando inicialmente a transportistas tercerizados al servicio del Consorcio Aña Cua, responsable de la obra de ampliación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). Posteriormente, la medida alcanzó a automovilistas que circulaban por la zona.

El dirigente del sector, Tomás Bogado, afirmó que la movilización fue resuelta por representantes de 10 asociaciones de pescadores debido a la falta de voluntad política de la EBY para responder a los pedidos presentados por las organizaciones del sector.

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Reclamos por asistencia y apoyo al sector pesquero

Entre las principales demandas figuran la limpieza de las algas acumuladas en el río Paraná, que perjudican la pesca comercial y turística; la adquisición de elementos de pesca para reemplazar los equipos destruidos por las algas, y la entrega de kits de víveres para las familias afectadas.

“Habíamos solicitado trabajos temporales para algunos de nuestros asociados; esto se debe a que, por la presencia de las algas, no se puede pescar; tampoco están cumpliendo con la entrega de los kits de víveres para poder paliar en algo la difícil situación que atraviesan las familias que dependen únicamente de la pesca para sostenerse”, expresó Bogado.

El dirigente recordó que el sector ya había realizado movilizaciones con anterioridad, pero que, a pedido de directivos de la EBY, las medidas fueron suspendidas temporalmente para facilitar el diálogo. Sin embargo, aseguró que, pese a haber accedido al pedido de la binacional, hasta el momento no obtuvieron resultados.

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Intenciones políticas

Asimismo, manifestó que los pescadores consideran que existiría una intención de postergar las respuestas hasta después de las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre próximo. Indicó que esa posibilidad genera preocupación entre las familias del sector, que atraviesan una difícil situación económica debido a la proliferación de algas en el río Paraná, fenómeno que les impide desarrollar normalmente la actividad pesquera y obtener el sustento diario.