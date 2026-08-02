Santa Rosa declara emergencia distrital para anticiparse a los efectos del fenómeno El Niño

La presidenta del cuerpo legislativo, Patricia Cristaldo (PLRA),señaló que la medida permitirá coordinar respuestas inmediatas para reducir el impacto en los sectores más vulnerables del distrito. Además de la declaración de emergencia, quedó conformado el Consejo de Emergencia Distrital, presidido por el intendente Oreste Bower y con la concejal departamental Ada Báez (ANR – HC) en la vicepresidencia.

La edil explicó que la prioridad responde a las características socioeconómicas del distrito, cuya economía depende principalmente de la pequeña agricultura, la horticultura y la ganadería familiar.

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“Somos una zona eminentemente agrícola y de pequeños ganaderos. Necesitamos estar preparados para mitigar lo que podría llegar a ser este fenómeno y no reaccionar a última hora”, expresó.

Entre las principales preocupaciones se encuentran la situación de los caminos y la conectividad. Los tramos de tierra ubicados en zonas consideradas de riesgo crítico, como el asentamiento Ka’atygue, San José 19, San José e Itá Morotî, podrían quedar intransitables ante la ocurrencia de lluvias intensas.

Educación y economía

La presidenta de la Junta Municipal indicó que el sector educativo ya trabaja en planes de contingencia para evitar la suspensión de clases y reducir el ausentismo provocado por caminos anegados. Las medidas contemplan el retorno temporal a las clases virtuales y la entrega de la ración de alimentación escolar directamente a las familias.

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En cuanto al sostenimiento de la economía informal, señaló que también se prevé asistencia a trabajadores informales y de rubros como la albañilería, entre otros, cuyos ingresos suelen verse afectados durante períodos prolongados de mal tiempo.

Próximos pasos y plan de contingencia

Cristaldo explicó que Santa Rosa fue el último distrito del departamento en conformar su mesa de trabajo debido a los recientes cambios en la administración municipal, tras la renuncia del exintendente Rubén Jacquet (PLRA),quien busca el rekutu para el período 2026–2031. En su reemplazo asumió Oreste Bower.

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Anunció que durante esta semana se convocará a una reunión ampliada para incorporar a representantes de todos los sectores sociales y económicos que no participaron de la conformación inicial del Consejo de Emergencia Distrital.

El encuentro tendrá como objetivo consolidar un plan de acción unificado para gestionar recursos ante la Gobernación de Misiones, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y otras instituciones.

Asimismo, se prevé implementar medidas de rescate preventivo y asistencia alimentaria para el ganado vacuno en zonas bajas, como el asentamiento Mbocayaty, retomando experiencias aplicadas durante anteriores emergencias climáticas, finalizó.

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