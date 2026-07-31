Fuerte Olimpo: elaboran plan de contingencia para mitigar efectos de El Niño

La reunión se llevó a cabo en la Gobernación de Alto Paraguay, donde, además del ministro de Defensa Nacional, Óscar González, estuvieron el gobernador Arturo Méndez (ANR-HC) y el intendente olimpeño, Moisés Recalde (ANR-HC). También asistieron autoridades de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), representantes locales y productores ganaderos de la zona.

El ministro González dijo que esta reunión es de suma importancia para mitigar los efectos del fenómeno natural El Niño.

“Por experiencia conocemos la problemática de esta zona cuando se producen las grandes lluvias, por lo que hoy quisimos conocer en terreno esta realidad y, entre todos, buscar la manera de hacer frente a esta problemática”, relató el ministro.

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“En hechos recientes de aislamiento de los pobladores de esta parte del país procurábamos ayudar, pero por teléfono, sobre todo en pedidos de envío de helicópteros. Por eso, la idea con nuestra visita es conocer in situ la realidad y, precisamente en esta reunión, elaborar la manera de ayudar a las personas”, precisó.

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Añadió que en esta oportunidad lo acompañaron comandantes militares de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional para buscar mejorar las coordinaciones de ayuda con el envío de helicópteros o aviones para el traslado de pacientes hacia los hospitales, o la evacuación de familias a bordo de embarcaciones, como ya ocurrió en otras situaciones, cuando la embarcación de guerra Capitán Cabral cumplió este tipo de servicio durante varios meses.

En relación con las denuncias de pobladores sobre la supuesta mala utilización de los helicópteros durante el aislamiento que sufrieron las comunidades del Alto Paraguay en el 2025, el ministro se mostró firme al mencionar que el mal uso de las aeronaves es totalmente intolerable y que eso no será permitido.

Dijo desconocer esas denuncias, aunque reiteró que, de comprobarse, sería algo inadmisible, asegurando que el servicio del Estado debe estar disponible para todas las personas que lo necesiten, sin ninguna distinción, ya sea por cuestiones políticas o de otra naturaleza.

“El patriotismo significa querer al compatriota, estar al servicio de los demás y, en especial, de los más necesitados. Eso es precisamente lo que venimos a ratificar en esta reunión de planificación: poner a disposición de los pobladores del Alto Paraguay todos los mecanismos del Estado para, de forma conjunta, hacer frente a los efectos negativos que podrían darse con la llegada de El Niño”.

“Si bien es cierto que no podremos evitar las consecuencias que podrían darse con este fenómeno natural, sí podemos y debemos evitar que haya víctimas fatales, y eso es lo que venimos a coordinar con todos ustedes”, dijo finalmente el ministro de Defensa.

Reparación del muro costero

El gobernador Arturo Méndez, al tiempo de agradecer la preocupación y el acompañamiento del Gobierno Nacional con este tipo de reuniones, señaló que actualmente maquinarias de la institución se encuentran reparando el muro de tierra que rodea a Fuerte Olimpo, gracias a que la SEN aportó 30.000 litros de combustible.

El jefe departamental mencionó, además, que en breve será inaugurado el Puente de la Bioceánica, que permitirá la unión física de nuestro país con el Brasil por territorio chaqueño. Sin embargo, advirtió que el progreso será insignificante para el Alto Paraguay mientras no existan caminos de todo tiempo que eviten los permanentes aislamientos.

Plan de financiación de obra vial

El gobernador, Méndez, dijo que presentaron al presidente Santiago Peña un plan de financiación para la construcción del asfaltado del tramo Fuerte Olimpo-Ruta Bioceánica, de 145 kilómetros, pero hasta la fecha no han recibido respuesta alguna.

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“Desde la próxima semana estaremos en la capital del país, junto con autoridades departamentales, para insistir sobre este tema, que es de suma importancia para el Alto Paraguay, que posee más de 1.800.000 cabezas de ganado vacuno y donde se produce más del 30% de la carne exportada por nuestro país. Sin embargo, apenas llueve, los productores no pueden sacar sus animales hacia los centros frigoríficos”, expresó el jefe departamental.

El presidente de la Junta Departamental, Sergio Cuéllar (ANR-HC), había manifestado en su oportunidad que el plan de financiación para asfaltar el citado tramo fue presentado por una empresa argentina y contempla tres años de gracia, para luego pagar diez cuotas anuales de US$ 30 millones.

Durante el encuentro, el ministro González recibió una placa de reconocimiento de parte de la Municipalidad de Fuerte Olimpo, en virtud de la labor desplegada durante el aislamiento de más de 100 días que afectó al distrito en el año 2025.