Encarnación: gremio convoca a reunión para reactivar la Mesa de Integración Productiva

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación (Cacise), presidida por Conrado Kiener, convoca a varias instituciones públicas y privadas a una reunión, con el objetivo de reactivar la Mesa de Integración Productiva (MIP), que permaneció inactiva en los últimos años. El encuentro se desarrollará en la sede de la Cacise este martes 4 de agosto a las 19:00.

Según Kiener, la articulación permitirá definir una agenda estratégica de proyectos prioritarios para Encarnación y el área metropolitana, con impacto en la región.

Buscarán analizar la situación actual de los sectores productivos, industriales, comerciales, tecnológicos, académicos y de servicios. También ratificar el compromiso de los involucrados para concretar la reactivación del espacio.

Este espacio tenderá a generar propuestas concretas que fortalezcan la competitividad, la innovación, la producción, el empleo y la calidad de vida de la comunidad, según los organizadores.

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Economía de la región

Encarnación es la capital económica del departamento de Itapúa, pero también uno de los polos urbanos más relevantes del país, después de Asunción y Ciudad del Este. Si bien no existen cifras públicas oficiales desagregadas del producto interno bruto (PIB) por departamento, estimaciones del sector privado local sitúan a Itapúa con una participación aproximada del 4 % al 5 % del PIB nacional, en función de su volumen de producción agroindustrial, actividad comercial y densidad poblacional.

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Dentro de ese total, Encarnación concentra por lejos la mayor porción de valor agregado, al ser el centro urbano dominante en términos de comercio, servicios e infraestructura. De los treinta distritos con que cuenta el departamento de Itapúa, Encarnación es el más importante en términos económicos. Más de la mitad del ingreso producido en el departamento proviene de su capital.

Según estimaciones de la Cacise, el 95 % de la actividad económica de la ciudad está vinculada directamente al comercio y los servicios, con una alta dependencia del flujo de compradores provenientes de la vecina ciudad argentina de Posadas.

La ciudad carece de un parque industrial operativo y tampoco dispone de una zona franca que sirva como incentivo real para atraer inversión productiva. Su economía se nutre históricamente del flujo de personas, bienes y servicios que cruzan el puente San Roque.

Encarnación se apoya en su infraestructura, en su capital humano y en su atractivo como destino. Pero también empieza a mirar hacia la industria, la tecnología y los servicios globales; de ahí el interés en reactivar espacios de articulación como la MIP.

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Movimiento migratorio clave

De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Migraciones, durante los primeros cinco meses del año 2026 se contabilizaron 3.130.912 entradas y 3.236.662 salidas. Itapúa se posicionó como el principal punto de ingreso y salida del país, con 1.860.886 entradas y 1.931.835 salidas.

Estas cifras equivalen a cerca del 59,4 % de todos los ingresos y al 59,7 % de los egresos registrados, consolidando al departamento como la principal puerta de conexión terrestre con Argentina.

La elevada circulación responde a la intensa relación comercial, turística y laboral existente entre ambos países, particularmente en las zonas de Encarnación y Posadas.