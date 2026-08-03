Este viernes se celebrará el Festival Nacional del Reviro en Encarnación

Un viaje de turismo interno hacia la capital de Itapúa es una propuesta tentadora en el mes en que el Mundial de Rally desembarcará con todo su esplendor en el sur del país. La propuesta estrella para este primer fin de semana del mes es el viernes 7 de agosto, fecha en que se celebrará el 5° Festival Nacional del Reviro.

La propuesta reunirá a cocineros, estudiantes, emprendedores, artistas y familias en una jornada dedicada a celebrar uno de los sabores más tradicionales de la cultura de esta región. El festival incluirá el Concurso Nacional de Reviro Apo, competencias estudiantiles, la elección de la Hinchada Más Organizada, el Patio del Reviro, con distintas propuestas gastronómicas, y una programación artística para todo público.

Los organizadores destacaron que los visitantes podrán degustar la exquisita preparación de los concursantes en combos de reviro + cocido desde G. 10.000. La actividad se desarrollará en el centro de la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación.

Organizado por la Gobernación de Itapúa, junto con el Consejo de Turismo de Itapúa, presentado por empresas locales, cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Encarnación.

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Más allá del evento

Para los organizadores, más que una receta, el reviro es una tradición que ha acompañado a generaciones de familias paraguayas y que forma parte de la identidad de miles de personas, especialmente en Itapúa. El festival se desarrollará con el objetivo de preservar este patrimonio gastronómico y acercarlo a las nuevas generaciones.

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Uno de los principales objetivos del festival es demostrar que las tradiciones pueden seguir vigentes cuando las comunidades las viven, las comparten y las transmiten.

Por eso, esta edición pone un énfasis especial en la participación de estudiantes de la Educación Media, quienes tendrán la oportunidad de representar a sus colegios preparando el mejor reviro de Itapúa y convirtiéndose en protagonistas de una celebración que une cultura, historia y orgullo regional.

Se tratará de un espacio para fortalecer la identidad cultural, dinamizar la economía local y promover el turismo a través de una de las expresiones gastronómicas más auténticas del departamento.

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El reviro

El reviro, una preparación simple pero nutritiva a base de harina, agua, sal y aceite, tiene sus raíces en la historia del pueblo paraguayo. Fue declarado “Bien Patrimonial Cultural de Itapúa” por la Junta Departamental el 10 de julio de 2023. Este reconocimiento fue otorgado por su valor histórico, gastronómico y cultural.

En la región conocida como el Alto Paraná (Itapúa y Alto Paraná), el reviro no solo alimenta el cuerpo, sino que también revive una historia marcada por el esfuerzo y la resistencia.

Su origen está ligado a los “mensú”, obreros sometidos a condiciones de semiesclavitud durante las primeras décadas del siglo XX, en plena explotación maderera y yerbatera por parte de empresas extranjeras. Sin acceso a alimentos variados, la harina y la grasa eran los recursos disponibles para enfrentar extenuantes jornadas laborales.

Hoy, el reviro sigue vigente en comunidades rurales y es protagonista de desayunos urbanos. En la Feria Municipal de Encarnación, numerosos locales lo ofrecen acompañado de huevos fritos o cocido paraguayo.

Su preparación consiste en mezclar los ingredientes hasta formar una masa grumosa y luego “romperla” con una cuchara de madera sobre el fuego para que tenga esa textura característica.