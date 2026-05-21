Mades dictamina contra retirar protección al parque Médanos del Chaco

Está en debate en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley que plantea anular la declaración del parque nacional Médanos del Chaco como área silvestre protegida bajo dominio público y abrirlo a la prospección, exploración y eventual explotación privada.

Este jueves se desarrolló en el Congreso Nacional una audiencia pública sobre el proyecto de ley, presentado por el diputado cartista José Ramón Rodríguez (ANR, Partido Colorado). Varias organizaciones ambientalistas han manifestado su rechazo al plan y piden que el proyecto sea rechazado.

A esa postura se suma también el propio Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que emitió un dictamen recomendando el rechazo del proyecto, según comentó hoy a ABC Cardinal la diputada opositora Johanna Ortega (País Solidario).

Lea más: Coalición exige rechazo a la ley que deroga protección al parque Médanos del Chaco

El Mades respondió así a un pedido de dictamen formulado por la Comisión de Ambiente de la Cámara Baja del Congreso, de la que forma parte la diputada Ortega, quien recordó que un proyecto de ley similar al presentado por el diputado Rodríguez fue tratado y rechazado en el periodo legislativo anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En aquella ocasión, el Mades también emitió un dictamen recomendando el rechazo, señaló.

Pedirán que Comisión de Ambiente también dictamine en contra

La diputada Ortega dijo considerar que el dictamen del Mades es motivo suficiente para solicitar que la Comisión de Ambiente emita su propio dictamen de rechazo y adelantó que hará ese pedido, acompañada por la diputada opositora Leidy Galeano (Yo Creo).

Además de la Comisión del Ambiente, el proyecto de ley del diputado Rodríguez fue girado también a las comisiones de Legislación y de Minas y Energías, que tampoco han emitido aún dictámenes.

Lea más: Refuerzan acciones de conservación ante el poco conocimiento sobre áreas silvestres protegidas

La diputada Ortega argumentó que la preservación del parque Médanos del Chaco como área silvestre protegida no se relaciona solo a la prevención de la deforestación, sino también a la conservación de comunidades de pueblos originarios que aún viven en aislamiento en esa zona del país, preservando sus formas ancestrales de vida.

Además, recordó que el Estado paraguayo ya recibió millonarios préstamos del exterior por la preservación del parque, fondos que ya han sido destinados a entidades como el propio Mades y el Instituto Nacional Forestal.