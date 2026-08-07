Miembros de poderes y directivos ganan 3,83 veces más que los trabajadores no calificados

La categoría con mayor ingreso fue la de miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y Personal Directivo con un promedio mensual de G. 7.988.000. Esta remuneración fue G. 4.674.300 superior al promedio nacional y lo superó en 141,1%. Los hombres percibieron G. 8.871.200 y las mujeres G. 6.915.400, una diferencia de G. 1.955.800. En términos relativos, el ingreso femenino fue 22,0% inferior al masculino.

En segundo lugar se ubicaron los profesionales científicos e intelectuales, con G. 5.587.800 mensuales, cifra 68,6% mayor que el promedio país. Dentro de esta categoría, los hombres registraron G. 6.330.100 y las mujeres G. 5.178.200. La brecha fue de G. 1.151.900, equivalente a un ingreso femenino 18,2% menor.

Los técnicos y profesionales de nivel medio ocuparon la siguiente posición entre las categorías sin inconsistencias de signo, con G. 4.691.100. El promedio masculino fue de G. 5.304.500 y el femenino de G. 3.964.600, una distancia de G. 1.339.900. Las mujeres recibieron 25,3% menos que los hombres, una diferencia más amplia que la observada entre los profesionales científicos e intelectuales.

Los operadores de instalaciones y máquinas y montadores registraron G. 3.562.700, un nivel 7,5% superior al promedio nacional. Luego aparecen los empleados de oficina con G. 3.162.900, y los oficiales, operarios y artesanos con G. 3.064.400. Ambas categorías se ubicaron por debajo del promedio país, en 4,6% y 7,5%, respectivamente.

En los niveles inferiores se situaron los trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados; los agricultores y trabajadores agropecuarios y pesqueros y los trabajadores no calificados. Esta última categoría percibió G. 1.227.300 menos que el promedio nacional y quedó 37,0% por debajo.

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La distancia entre la categoría mejor remunerada y los trabajadores no calificados fue de G. 5.901.600. A decir, 3,83 veces el registrado entre ambos extremos. La diferencia expone una estructura laboral en la que la posición jerárquica, la formación y el tipo de función ejercen una fuerte influencia sobre la remuneración.

Las brechas de género también se repiten en todos los grupos con información comparable. A nivel nacional, los hombres percibieron G. 3.638.600 y las mujeres G. 2.859.200, una diferencia de G. 779.400. El ingreso femenino fue 21,4% inferior al masculino.

Las diferencias relativas más pronunciadas se observaron entre oficiales, operarios y artesanos, donde las mujeres recibieron 45,0% menos que los hombres; en agricultura con una brecha de 42,9% y en servicios y ventas con 38,3%. Los datos del INE muestran que las desigualdades son más intensas en ocupaciones operativas y de servicios que en algunos grupos profesionales. No obstante, los promedios no permiten identificar por sí solos las causas, ya que también pueden influir las horas trabajadas, la antigüedad, la formalidad, la rama económica y el tipo de puesto.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.