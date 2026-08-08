Reactores nucleares para el país cuestan entre US$ 50 millones y 4.000 millones

La necesidad del uso de reactores nucleares modulares o compactos data históricamente de la década de 1950. Actualmente su potencial uso se ha convertido, por así decirlo, en una herramienta geopolítica. El estilo de reactores que se proyectan instalar en nuestro país a partir del acuerdo con Estados Unidos se basa en los microrreactores y los reactores pequeños (SMR).

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Costos

Conforme a datos de la industria y la Comisión Reguladora Nuclear de EE.UU. (NRC), el costo total instalado por unidad de los reactores modulares pequeños (SMR) y microrreactores varía sustancialmente entre proyectos piloto (First-of-a-Kind) y despliegues comerciales proyectados. Las empresas que se encuentran en este proceso son GE Hitachi Nuclear Energy (EE.UU. / Canadá), TerraPower (EE.UU. - Bill Gates), NuScale Power (EE.UU.), X-energy (EE.UU.), Westinghouse (EE.UU.), Terrestrial Energy (Canadá).

Considerando la gran dispersión tarifaria de las empresas mencionadas y según la escala tecnológica y el nivel de madurez industrial comercial, la inversión necesaria para instalar proyectos nucleares modulares en Paraguay abarca rangos financieros sustancialmente diferenciados.

Comparando con la Central Hidroeléctrica Acaray que posee una capacidad instalada total de 210 MW (dividida en cuatro grupos generadores de 52,5 MW cada uno, un microrreactor con una inversión base de USD 50 millones de dólares en producción en serie genera en torno a 5 MW de potencia eléctrica.

Por otro lado un reactor SMR (pequeño) de hasta USD 4.000 millones para una primera unidad comercial completa produce entre 300 MW y 345 MW de potencia eléctrica. Esto significa que una sola de estas unidades no solo cubre la totalidad de la Central Hidroeléctrica Acaray, sino que supera su capacidad máxima instalada entre un 42% y un 64%. Para microrreactores, los costos llave en mano por unidad instalada oscilan entre un mínimo proyectado en serie de US$ 50 millones y hasta US$ 120 millones en sus primeras fases de prototipo.

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La ARRN dice que aunque todo es incipiente la apuesta va por adquisición de los reactores de Estados Unidos o Canadá. Su implementación podría darse tanto en el sector público como en el privado, en el que de generar excedentes energéticos podrían venderse a la ANDE, inclusive.

¿Cómo funcionan?

Según la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y especificaciones técnicas de los fabricantes, estas instalaciones generan energía a través de fisión nuclear, pero operan mediante vasijas integradas que albergan el núcleo y los intercambiadores de calor dentro de un mismo módulo prefabricado.

Esta configuración permite utilizar mecanismos de seguridad pasiva —basados en fenómenos físicos como la gravedad y la circulación natural por convección— que garantizan el enfriamiento autónomo del núcleo sin necesidad de energía eléctrica ni intervención humana.

A diferencia de las centrales convencionales que exigen cientos de hectáreas, los requerimientos de terreno para un SMR se reducen a entre 5 y 20 hectáreas, mientras que los microrreactores ocupan el equivalente a una cancha de básquet o de un contenedor de carga.

Adicionalmente, el personal requerido para operarlos disminuye drásticamente: gracias a la automatización digital y los sistemas pasivos, una planta modular demanda entre 30 y 70 técnicos en turno frente a los más de 500 o 1.000 profesionales habituales en una gran central atómica.

Respecto al combustible, los diseños basados en agua ligera emplean uranio de bajo enriquecimiento tradicional (entre 3% y 5%), mientras que los reactores avanzados requieren uranio de bajo enriquecimiento y alta ensayística (enriquecido entre el 5% y el 19,75%).

Asimismo, conforme a los registros de certificación, la vida útil proyectada para las estructuras de los SMR oscila entre 60 y 80 años, con ciclos de recarga de combustible que van de 3 a 7 años en reactores modulares y hasta 8 a 10 años continuos sin abrir el núcleo en el caso de los microrreactores.

Mañana: Lo que dice el titular de la ARRN.

Marta Escurra / mescurra@abc.com.py