Feriado del 15 de agosto: ¿qué horarios tendrán supermercados y shoppings?

Los shoppings y supermercados del país mantendrán sus puertas abiertas durante este fin de semana, marcado por el feriado del 15 de agosto por la Fundación de Asunción y el Día del Niño y la Niña. Así lo afirmaron desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) y la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy).

Asimismo, la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) se suma a los preparativos.

Los gremios esperan un mayor movimiento en las ventas, impulsado por las compras de alimentos y bebidas para los festejos del domingo, además de los regalos destinados a los más pequeños.

¿Cómo serán los horarios en súpers y shoppings?

Los supermercados mantendrán mañana sábado y el domingo un horario de atención prácticamente normal, pese a los feriados.

En la mayoría de los establecimientos, la atención se extenderá hasta las 21:00, según informó Gustavo Lezcano, presidente de la Capasu. En tanto, las tiendas de conveniencia seguirán abriendo 24 horas.

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“En la mayoría vamos a estar abiertos desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche”, señaló Lezcano.

Desde la CCCPy, su vicepresidente Jorge Mendelzon afirmó que los shoppings y tiendas a nivel país abrirán en horario normal.

Los locales gastronómicos de los shoppings tendrán los siguientes horarios, para las cafeterías de 09:00 a 21:00, los patios de comida de 11:00 a 00:00 y los locales comerciales de 10:00 a 21:00.

Desde el sector de multitiendas, Eugenio Caje, vocero de la Asimcopar, indicó que el feriado del 15 de agosto por sí solo no suele generar un impacto significativo en las ventas.

La expectativa del sector está más vinculada al Día del Niño, que se celebra el domingo 16 de agosto.

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¿Qué se consume más durante el feriado?

En los supermercados, el comportamiento del consumidor está condicionado por las bajas temperaturas y por las condiciones climáticas. Lezcano explicó que el consumo de cerveza registró una merma debido al frío, mientras aumentó la demanda de vino, fernet y algunos destilados.

Dijo que el consumo de carne para asado también puede verse afectado por la lluvia. “Cuando las condiciones climáticas no acompañan, la rotación de los cortes para parrilla disminuye y los consumidores optan por otros tipos de menú”, resaltó.

Aun así, los supermercados mantienen un crecimiento leve de las ventas respecto del año pasado y sostienen la evolución positiva que registraron durante el primer semestre.

Para el fin de semana, Lezcano dijo que las distintas cadenas preparan ofertas propias. “Entre los productos que pueden encontrarse con promociones aparecen cortes de parrilla, bebidas alcohólicas, gaseosas, caramelos, galletitas y juguetes”, refirió.

Tarjetas ganan terreno frente al efectivo

Sobre otro punto, pero muy relacionado a los días festivos y feriados, dijo que el comportamiento de los medios de pago también muestra diferencias según el segmento del consumidor.

Según los datos proporcionados por Lezcano, en un nicho premium alrededor del 90% de las transacciones son electrónicas. Dentro de ese grupo, cerca del 50% corresponde a débito y el resto a crédito, dependiendo de la jornada y de la existencia de reintegros o promociones vinculadas a las tarjetas.

En un nicho más popular, las transacciones electrónicas representan aproximadamente el 60% de las operaciones, mientras que el efectivo concentra el 40%. Dentro de las operaciones electrónicas de este segmento, alrededor del 85% corresponde a débito y el 15% a crédito.

Lezcano señaló que las transacciones electrónicas crecieron de forma exponencial durante los últimos años y que la tendencia continúa ese ritmo.

Finalmente, los datos de Asimcopar muestran una distribución similar, aunque con una medición propia de sus operaciones: aproximadamente 63% de las ventas se realiza con tarjetas, 35% en efectivo y el porcentaje restante mediante vales y otros medios de pago.