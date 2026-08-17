Economía
17 de agosto de 2026 a la - 13:43

Línea de baja tensión fuera de servicio de Mariano Roque Alonso deja sin luz a varios barrios

El presidente Mario Abdo asistió ayer al acto de inauguración de la subestática de la ANDE en la ciudad de Mariano Roque Alonso. La inversión es de US$ 11 millones.
Foto de archivo. Imagen de referencia de la subestática de Mariano Roque Alonso de la ANDE. Archivo, ABC Color

Una línea de baja tensión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que quedó fuera de servicio dejó sin el servicio de luz a varias zonas de Mariano Roque Alonso.

Por Pedro Da Ré

Los barrios Central, Concordia, Rosa Mística y Santa Librada quedaron sin luz desde hace más de una hora, según el reporte de varios lectores de ABC Color.

Esto se debió a que una línea de baja tensión quedó fuera de servicio, según indicaron desde la ANDE.

De acuerdo a lo reportado desde la estatal, la misma ya está siendo verificada.

Agregaron que darían más informacióna una vez que los técnicos culminen la verificación de la lína de baja tensión afectada.

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Corte de luz afectó semáforos

El corte de luz también habría afectado a varios semáforos de la ruta PY09, Transchacho, indicaron los denunciantes.