Línea de baja tensión fuera de servicio de Mariano Roque Alonso deja sin luz a varios barrios

Los barrios Central, Concordia, Rosa Mística y Santa Librada quedaron sin luz desde hace más de una hora, según el reporte de varios lectores de ABC Color.

Esto se debió a que una línea de baja tensión quedó fuera de servicio, según indicaron desde la ANDE.

De acuerdo a lo reportado desde la estatal, la misma ya está siendo verificada.

Agregaron que darían más informacióna una vez que los técnicos culminen la verificación de la lína de baja tensión afectada.

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Corte de luz afectó semáforos

El corte de luz también habría afectado a varios semáforos de la ruta PY09, Transchacho, indicaron los denunciantes.