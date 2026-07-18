Prolongado corte de energía afecta a comunidades de Santa Rosa y crece el malestar contra la ANDE

Un usuario relató que al comunicarse con la oficina de atención al cliente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en San Ignacio, le solicitaron trasladarse personalmente hasta esa dependencia para formalizar el reclamo.

“Gran parte de San Francisco y Cerro Costa estamos sin servicio de energía eléctrica”, expresó Pavón, al señalar que la prolongada interrupción ocasiona serios inconvenientes a los habitantes de ambas compañías.

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La dirigente advirtió que existen personas que dependen de insulina, medicamento que requiere refrigeración, por lo que podría echarse a perder debido al prolongado corte del suministro.

También alertó sobre el riesgo de que numerosas familias pierdan los alimentos almacenados en las heladeras. “No tenemos a quién reclamar por un servicio por el cual se paga muy caro”, manifestó.

Según explicó, este tipo de situaciones se repite cada vez que el servicio eléctrico resulta afectado por fenómenos climáticos, ya que la Administración Nacional de Electricidad suele demorar varios días en acudir a la zona para reparar las averías.

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“No es novedad que la Administración Nacional de Electricidad demora varios días en acudir a la zona para solucionar el inconveniente, ya que siempre priorizan primero la zona urbana, incluso aquellos lugares donde las autoridades distritales y del departamento de Misiones tienen sus viviendas”, dijo Pavón.

Intentamos comunicarnos con el jefe regional de la ANDE, Luis Amarilla para obtener la versión de la institución; sin embargo, no fue posible establecer la comunicación.

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