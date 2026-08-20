Avanzan los trabajos para la línea de transmisión Yguazú-Valenzuela

Los trabajos de tendido de la Línea de Transmisión, doble terna en 500 kV desde Yguazú hasta Valenzuela comprenden el montaje de cadenas de aisladores, poleas y protecciones especiales. A esto se suma la adecuación de líneas de media y baja tensión existentes en el trayecto, según lo publicado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Asimismo, las cuadrillas progresan en el lanzamiento de cuerdas guía, paso previo indispensable para concretar el tendido final de aproximadamente 4.000 kilómetros de conductores a lo largo de toda la extensión de la infraestructura.

La obra se ejecuta bajo una configuración de circuito doble terna, utilizando cuatro conductores por fase para garantizar la capacidad de transporte.

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Generación de empleo en la zona

Esta fase moviliza de forma directa a 150 trabajadores enfocados exclusivamente en las labores de tendido.

Si se suma al personal asignado a las obras civiles y a los demás frentes de montaje, el proyecto alcanza unos 500 empleos directos y genera aproximadamente 200 empleos indirectos, dinamizando la actividad económica en los departamentos afectados, indican desde la ANDE.

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La LT 500 kV Yguazú – Valenzuela es considerada por la ANDE como una infraestructura estratégica para la red de distribución.

La puesta en marcha operacional del tramo permitirá incrementar la capacidad de transporte de energía hidroeléctrica desde la Subestación Yguazú hasta la Subestación Valenzuela.

El objetivo central apunta a elevar la confiabilidad del suministro y responder al crecimiento sostenido de la demanda eléctrica en el territorio nacional.