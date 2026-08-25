Pedrozo: paso peatonal debía estar listo en 2025, pero Rutas del Este recurre a buses para el cruce

Rutas del Este, integrado por la española Sacyr y la paraguaya Ocho A, representado por Juan Carlos Pettengill, concesionaria de la ruta PY02, informó que dispuso buses gratuitos en la zona del cruce de Pedrozo para trasladar a los peatones que necesitan dirigirse hacia las comunidades de Pedrozo o Hugua Hu.

El servicio funciona a demanda y está disponible las 24 horas. Los vehículos se encuentran apostados en la zona del cruce, entre las paradas de ómnibus, y realizan los traslados de los usuarios que tienen dificultades para llegar hasta la pasarela peatonal.

Según explicó el consorcio, el servicio está dirigido especialmente a personas con discapacidad o movilidad reducida, adultos mayores, personas que se desplazan con niños en brazos y otros peatones que tengan dificultades para llegar hasta la pasarela.

La pasarela peatonal de Pedrozo forma parte de un paquete de obras incorporado mediante la Adenda Nº 5, cuyo monto global supera los US$ 7,5 millones.

Además del paso peatonal de Pedrozo, el documento contempla la construcción del viaducto vehicular en el mismo sector, con un monto máximo de inversión de US$ 4.664.684, que también sigue sin culminar.

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También se incluyó un paso superior en Costa Pucú, con una inversión de US$ 2.174.468.

Rutas del Este recurre a buses mientras espera habilitar ascensor

La propia concesionaria señala que la implementación del cruce con buses se implementó mientras continúan los trabajos técnicos necesarios para habilitar el funcionamiento del ascensor de la pasarela peatonal de Pedrozo.

El paso peatonal de Pedrozo debía estar terminado en septiembre de 2025, según el cronograma previsto para la obra, pero a casi un año de aquel plazo la infraestructura todavía no está plenamente operativa.

Es decir, aunque existe una infraestructura destinada a permitir el cruce de los peatones, esta todavía no se encuentra plenamente operativa para todos los usuarios. Como alternativa, la empresa recurre a un servicio de transporte gratuito para garantizar el desplazamiento entre ambos lados de la ruta.

Rutas del Este estableció dos puntos de referencia para el servicio: uno para el cruce Hugua Hu-Pedrozo y otro para el trayecto Pedrozo-Hugua Hu.

La empresa también recordó que está estrictamente prohibido cruzar a pie la ruta PY02 sobrepasando las barreras de hormigón tipo New Jersey, debido al riesgo que representa para la vida de los peatones.

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El viaducto que debía eliminar el peligroso cruce también sigue inconcluso

La situación de la pasarela peatonal se suma a otra infraestructura pendiente en el mismo punto de la ruta PY02, que es el viaducto vehicular que debía eliminar definitivamente el cruce semafórico de Pedrozo continúa sin terminar.

El cronograma establecía que el viaducto debía culminar en mayo de este año. Sin embargo, la obra continúa inconclusa.

El MOPC atribuyó el retraso principalmente a la liberación de las propiedades afectadas. Tras la liberación de los terrenos pendientes, la ministra Claudia Centurión informó que exigió a Rutas del Este culminar los trabajos en un plazo de tres meses.

Campañas para camioneros y asistencia en ruta

Rutas del Este también informó que desarrolla campañas de sensibilización dirigidas a camioneros en Kurusu Peregrino, a la altura del km 50,2.

Las jornadas de concienciación buscan reforzar medidas de seguridad durante el descenso, entre ellas, la obligación de circular por el carril derecho, respetar el límite máximo de 50 km/h para el transporte pesado y utilizar oportunamente la rampa de frenado de emergencia ante una falla mecánica o pérdida de frenos.

Además, la concesionaria recordó que los conductores cuentan con su servicio de asistencia en ruta y la línea gratuita *76373, disponible las 24 horas para brindar apoyo ante cualquier situación en la ruta PY02.