Pedrozo: la obra que ya debía eliminar el cruce mortal en mayo, pero sigue inconclusa por desidia

El peligroso cruce semafórico de Pedrozo, sobre la Ruta PY02, debía ser cosa del pasado a estas alturas. El viaducto que debía reemplazarlo tenía que estar terminado en mayo de este año, según el cronograma que el propio Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) había proporcionado sobre la obra.

Sin embargo, el semáforo continúa funcionando y el viaducto sigue sin terminar. La situación volvió a quedar expuesta tras el accidente mortal registrado el sábado pasado, cuando un camión perdió el control durante el descenso y terminó impactando contra vehículos que se encontraban detenidos en el cruce.

Mientras el accidente vuelve a poner bajo la lupa la gestión del MOPC, la ministra Claudia Centurión sigue desaparecida y sin dar la cara ante la ciudadanía por la tragedia de Pedrozo. En su lugar, el viceministro de Obras, Hugo Arce, fue quien brindó ayer las explicaciones y respondió a los cuestionamientos sobre el retraso del viaducto en conferencia de prensa.

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La respuesta oficial apunta a un problema de expropiaciones y liberación de la franja de dominio. Pero los datos del propio MOPC muestran que la obra fue planificada y puesta en marcha mientras todavía quedaban terrenos que debían ser liberados. Hoy, 13 propiedades siguen pendientes de culminar ese proceso.

La pregunta que queda es inevitable: ¿se trata solamente de una demora propia de los procesos de expropiación o hubo una negligencia por parte del MOPC y Rutas del Este por los retrasos?

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Pedrozo: Una solución que debía llegar antes del último accidente

El viaducto de Pedrozo forma parte de las obras adicionales incorporadas al contrato de concesión de la Ruta PY02, administrada por el consorcio Rutas del Este S.A., integrado por la española Sacyr y la paraguaya Ocho A.

El consorcio, representado por Juan Carlos Pettengill (hijo del senador Luis Pettengill), tiene a su cargo la concesión de la ruta por 30 años, bajo el régimen de Alianza Público-Privada (APP).

La intervención de Pedrozo fue incluida mediante la Adenda Nº 5, junto con otras obras destinadas a mejorar la seguridad vial y la conectividad en distintos puntos de la carretera. El monto total de la adenda fue de G. 42.311 millones.

Entre ellas se encuentran una pasarela peatonal en el km 47,6 de Pedrozo, el paso vehicular elevado del cruce Jhugua Jhu–Pedrozo, en el km 47, y otro paso superior en Costa Pucú, en la variante de Caacupé (actualmente habilitado).

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La obra del viaducto de Pedrozo tiene un costo de G. 26.067 millones, según informó el MOPC a ABC, y la intervención abarca la construcción un paso superior de dos carriles y una vereda peatonal para eliminar el cruce semafórico existente. La obra debía estar concluida en mayo de 2026, pero no ocurrió.

El avance del viaducto que recién se habilitaría a comienzos del 2027

Según Arce, la obra del viaducto de Pedrozo tiene actualmente un avance general del 47%. La estructura principal del paso superior, sin embargo, presenta un avance del 93%, según informó.

“En esa parte ya quedan solamente obras complementarias: barandas, señalizaciones”, explicó.

Sin embargo, los terraplenes, el paquete estructural y la pavimentación todavía no pudieron ser completados porque parte de la franja de dominio no estaba liberada.

“Lo que sí tuvimos un atraso importante es en la parte de los terraplenes de acceso, el paquete estructural y la pavimentación, porque lastimosamente tuvimos problemas en la liberación de la franja de dominio”, señaló.

En otras palabras, el viaducto está prácticamente armado sobre la ruta, pero no puede ser habilitado porque todavía faltan completar los accesos.

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Las 13 propiedades siguen pendientes de liberación

Los números proporcionados por el MOPC a ABC permiten dimensionar el problema. De un total de 106 terrenos y 99 mejoras afectados, 93 propiedades ya fueron liberadas efectivamente. Pero todavía quedan 13 propiedades pendientes de expropiación y están judicializados.

El informe de la cartera de Obras señala un avance del 87,74% en la regularización de los inmuebles comprometidos.

En el ámbito judicial 29 propiedades fueron involucradas. De ellas, 16 ya fueron intervenidas y liberadas, mientras que las 13 restantes mencionadas continúan en trámite.

Los desembolsos realizados para la liberación de los inmuebles ascienden hasta ahora a G. 12.037.428.160.

De ese monto, G. 4.818.285.994 corresponden a terrenos y G. 7.219.142.166 a mejoras, incluyendo fondos consignados.

El monto total avaluado para la totalidad del proyecto de liberación asciende a G. 16.269.051.523.

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Una expropiación que llegó tarde a la obra

El problema de la franja de dominio no apareció después del inicio de los trabajos. Formó parte del proceso necesario para ejecutar la obra.

Arce explicó que primero se realizó el avalúo de las propiedades y de las mejoras existentes. Luego, los propietarios que no estuvieron de acuerdo con los montos llevaron el proceso a una instancia de expropiación.

Según relató, los montos fueron establecidos recién en agosto del año pasado y posteriormente comunicados a uno de los afectados.

El procedimiento siguió con una resolución, su homologación mediante decreto del Poder Ejecutivo y la intervención de la Procuraduría. Finalmente, el caso llegó a la Justicia.

El MOPC esperaba tomar posesión de una de las zonas en abril de este año, pero un recurso presentado por los abogados del propietario frenó el procedimiento.

La posesión recién se concretó el 3 de agosto. “Ni bien se logró esa posesión, ya la constructora está iniciando otra vez trabajo en esa zona en particular”, afirmó Arce, que al momento de la conferencia de prensa no manejaba el dato de que son 13 las propiedades que están judicializadas.

Arce también destacó una propiedad cuya liberación no está resuelto, concretamente el la zona denominada Mocipar todavía existe otro proceso pendiente.

Según Arce, el MOPC debe depositar el monto correspondiente a la valoración realizada por la Dirección de Bienes Inmobiliarios y continuar el proceso judicial hasta obtener la autorización para tomar posesión de la zona.

Mientras eso no ocurra, ese sector seguirá condicionado. Y eso repercute directamente en el cronograma de la obra.

¿Quién debía liberar los terrenos?

Esta es una de las principales preguntas que deja el caso. Durante la conferencia, se consultó directamente al viceministro si la responsabilidad por el retraso o la negligencia correspondía al MOPC, a Rutas del Este o a la burocracia estatal.

Arce evitó hablar de negligencia. “Yo no puedo hablar de negligencia, son procesos que están establecidos”, respondió.

Según su explicación, una vez definida la solución técnica, la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este debe realizar los avalúos y preparar las carpetas correspondientes.

Pero cuando los propietarios no aceptan las tasaciones, el proceso debe avanzar por la vía de la expropiación.

El problema es que ese procedimiento terminó condicionando una obra cuya finalidad era precisamente reducir el riesgo de accidentes.

Y aquí aparece el punto que deberá ser aclarado: ¿por qué se inició una obra de esta importancia sin que estuviera completamente liberada la franja de dominio necesaria para terminarla?

El semáforo que debía ser temporal sigue funcionando

El semáforo de Pedrozo no fue concebido como una solución definitiva. Según explicó el viceministro, inicialmente el proyecto contemplaba dos pasarelas peatonales y dos retornos. Posteriormente, mediante una modificación, se estableció una solución en dos etapas. La primera fue el cruce semafórico y la segunda, la construcción del paso superior.

El problema es que la primera solución temporal permanece vigente mientras la definitiva acumula retrasos.

“Una vez que se termine ese paso superior, eso ya va a ser habilitado y ya automáticamente ese cruce semafórico va a ser eliminado”, afirmó Arce.

El nuevo plazo estimado por el MOPC es de cinco a seis meses, siempre que se logre liberar las zonas pendientes y el clima permita avanzar con los trabajos de movimiento de suelo. Eso lleva la habilitación del viaducto a los primeros meses de 2027.

La promesa que se repite: El control a los camiones

El accidente del sábado volvió a poner en discusión las medidas de seguridad existentes antes del cruce.

El MOPC sostiene que existe un puesto de control de la Patrulla Caminera antes del descenso del cerro de Caacupe, donde se deben revisar las condiciones de los vehículos pesados. Dicho puesto se había instalado justamente tras otro accidente mortal del 2024, pero los controles en dicho lugar se dejaron de lado hace tiempo.

Arce afirmó que existen instrucciones precisas para realizar controles preventivos. Pero durante la conferencia se le señaló que el puesto estaba cerrado.

El viceministro respondió que tomarían medidas. También reconoció que el control no se realiza sobre el 100% de los vehículos, sino de manera aleatoria.

La revisión incluye el estado de los frenos, documentación y otras condiciones del vehículo antes de iniciar el descenso.

Hasta el momento de la conferencia, el MOPC no tenía la confirmación de si el camión involucrado en el accidente había sido sometido al control.

Arce afirmó que ya se había solicitado un informe a la Patrulla Caminera y que también se estaban recabando imágenes y otros datos de la concesionaria.

Tampoco tenía información precisa sobre la velocidad a la que circulaba el camión.

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Sin embargo, señaló que el vehículo estaba habilitado para transportar 16.500 kilos, mientras que presuntamente llevaba unos 20.000 kilos de ladrillos.

El eventual exceso de peso aparece así como uno de los elementos que deberán ser esclarecidos por la investigación.

Hay radares que pueden aportar la velocidad

Otro dato señalado durante la conferencia es que existen dispositivos indicadores de velocidad en el descenso.

Según Arce, estos equipos están en funcionamiento y pueden guardar registros. La concesionaria, afirmó, dispone de esa información.

Por lo tanto, uno de los datos que todavía falta conocer es precisamente la velocidad a la que circulaba el camión antes del accidente.

También queda por determinar si pasó por los controles previstos, si fue pesado y qué ocurrió con el sistema de frenos. Son elementos que deberían surgir de los informes solicitados por el MOPC y de la investigación fiscal.

Una rampa de frenado que no pudo evitar la tragedia

Pedrozo también cuenta con una rampa de frenado para vehículos que pierden el control durante el descenso. Según Arce, en esta ocasión no pudo ser utilizada.

El viceministro reconoció que, incluso con el futuro viaducto, no desaparecerá completamente el riesgo de que un vehículo pesado pierda el control.

La diferencia es que, sin el semáforo, ya no habrá vehículos detenidos en ese punto esperando el cambio de luz.

“Siempre va a existir posibilidades de riesgo”, admitió. Por eso, además del viaducto, el control del peso, la velocidad y las condiciones mecánicas de los camiones seguirá siendo clave.