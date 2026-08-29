Motor del desarrollo: construcción con trascendencia económica, social y humana

Socialmente, el impacto de la industria de la construcción es directo y transformador, al ocupar a unas 300.000 personas de forma directa y movilizar a una amplísima y diversa cadena de proveedores a lo largo y ancho del territorio nacional, de acuerdo con los datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Además, según los datos más recientes del Banco Central del Paraguay (BCP), presentados en su Informe de Política Monetaria de junio de 2026, hay una importante proyección de crecimiento de este sector que tiene un peso de 6,5% dentro del Producto Interno Bruto (PIB). De ahí el desarrollo de la 29ª edición de la Gran Gala de la Construcción y el Top de Marcas, en donde se premian, por un lado, a los gremialistas y personas destacadas del rubro y, por otro, a las compañías que aportan al crecimiento.

Crecimiento y solidez de la construcción

Los datos oficiales del BCP confirman que la construcción sigue siendo un pilar clave en el dinamismo doméstico. Durante el primer trimestre de 2026, la economía paraguaya registró un destacado crecimiento interanual del 5,8%, impulsado de manera sustancial por el sector servicios, la manufactura, la agricultura y la construcción.

Este comportamiento positivo se ve respaldado por varios indicadores del informe oficial de la banca matriz:

Inversión sólida: La formación bruta de capital fijo aumentó un 3,7% interanual en el primer trimestre, impulsada principalmente por una mayor inversión en construcción, maquinarias, equipos y vehículos automotores.

Expectativas crediticias favorables: El índice de difusión de expectativas sectoriales del crédito para el rubro de la construcción muestra valores muy optimistas (superiores a 50) en horizontes de 3, 6 y 12 meses, lo que evidencia una excelente percepción de financiamiento y dinamismo para los próximos trimestres.

Mercado laboral en expansión: En línea con este vigor, la generación de empleo en el primer trimestre estuvo concentrada principalmente en la industria manufacturera, el sector primario y la construcción. Esto contribuyó a que la población ocupada creciera un 3,8% interanual (117.000 empleos más en total) y a que la tasa de desempleo disminuyera al 5,3% a nivel nacional.

Ajuste de proyecciones al alza: Gracias a un desempeño económico general mejor al previsto durante los primeros cinco meses del año, el BCP ajustó al alza su proyección de crecimiento del PIB para el cierre de 2026, pasando del 4,2% al 4,5%.

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Gremios de la construcción destacaron la importancia del rubro

Pero detrás de las cifras macroeconómicas se encuentra el esfuerzo diario de miles de profesionales y empresas que construyen el Paraguay físico. En la antesala de la Gran Gala de la Construcción, prevista para el 17 de setiembre próximo, los principales líderes gremiales analizaron el presente y el futuro del rubro, coincidiendo en que la competitividad actual exige altos estándares de gestión y sostenibilidad.

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Para el Ing. Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Cavialpa), el fin fundamental de la inversión en infraestructura es, sin duda, “mejorar la calidad de vida de la gente y apuntar al desarrollo económico del país”. Sarubbi destacó con enorme orgullo la profunda evolución de las últimas tres décadas.

“En estos últimos 29 años cambió mucho lo que estamos acostumbrados a ver. Cada año hay proyectos más grandes, desafíos más importantes, y por sobre todo, empresas que se tienen que poner también a tono con esos proyectos y esos desafíos”, afirmó.

El presidente de Cavialpa señaló que Paraguay ha concretado recientemente obras de gran envergadura y complejidad técnica —como tres puentes atirantados, la duplicación de la Ruta 2, la reconstrucción de la Transchaco y la Ruta Bioceánica—, todas ellas ejecutadas con alta calidad por empresas paraguayas. Asimismo, anticipa el inminente inicio de las obras de la Ruta 1. Su mensaje para las empresas nominadas para el premio de referencia fue claro: seguir invirtiendo en Paraguay a mediano y largo plazo, apostando firmemente por la capacitación y la tecnología.

Construcción que avanza de la mano del sector privado

Por su parte, el Ing. Amílcar Troche, presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI), ratificó la fortaleza del sector privado en la actualidad, describiéndolo como “sumamente vigoroso, con mucha vitalidad” y consolidado desde hace años como uno de los motores indispensables para la estabilidad económica paraguaya.

Troche destacó que el éxito empresarial y el posicionamiento en el mercado no ocurren por inercia. “Para poder llegar a ser premiado o recibir la distinción implica un trabajo en equipo para adentro enorme. No se alcanzan los premios o las distinciones haciendo lo mismo de siempre. Se alcanza porque uno ha organizado su grupo de trabajo, ha organizado su empresa, ha apostado a la tecnología, ha apostado a los medios modernos de gerenciamiento y apuesta por el desarrollo general positivo del país”, dijo.

El ingeniero enfatizó que, de cara al futuro, el liderazgo del mercado dependerá de la adopción de tecnologías de punta, procesos eficientes, una transición hacia la economía circular (uso racional de materias primas e infraestructuras) y, principalmente, el desarrollo de los recursos humanos, a los que define como “el capital más importante que tiene una empresa”.

Tecnología e investigación

Asimismo, desde la perspectiva del diseño y la planificación del espacio, la Arq. María Luz Cubilla, vicepresidenta de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA), reflexionó sobre la evolución de las exigencias del mercado nacional. Según Cubilla, hoy en día priman de forma indiscutible la tecnología, la innovación y la investigación. Subrayó que Paraguay utiliza actualmente materiales de vanguardia tanto de origen internacional como de excelente producción nacional.

Cubilla le otorga un profundo valor ético y social a la labor del constructor y el arquitecto. “En vida hay que reconocer la trayectoria de los profesionales. Es el momento de decir: ‘Hiciste bien las cosas. Procuraste, luchaste y llegaste a un puerto y, lo más importante, dejaste huellas’. Porque eso es lo que queremos: dejar huellas en la industria de la construcción, dejar huellas en el trabajo que estamos haciendo... Dejarle un trayecto, una trayectoria, una antorcha que los jóvenes puedan llevar y seguir encendida para mejorar todo lo que es la vida humana de las familias, las ciudades y los países”, subrayó.

Por otro lado, la consolidación industrial es el foco señalado por el Ing. Gianmarco Felippo, presidente de la Cámara Paraguaya de Contratistas de Obras Electromecánicas (CECOEL). Felippo observó que, a diferencia de épocas anteriores donde el mercado era volátil y las firmas líderes cambiaban cada pocos años, hoy se evidencia una consolidación de industrias estables y sostenidas, con trayectorias que ya superan los 29 o 30 años de crecimiento ordenado.

Para Felippo, el reconocimiento público de esta trayectoria tiene un impacto bidireccional de alto valor emocional y estratégico.

Hacia el cliente: Genera “un orgullo el sentir que eligió bien, sentir que eligió una firma que tiene una trayectoria y que está siendo reconocida por su trayectoria y por su crecimiento”; hacia los colaboradores: Quienes se sienten profundamente orgullosos y motivados “al ver que su trabajo diario está siendo reconocido por alguien más que su jefe o su cliente: por el resto, por sus pares y por el resto del mercado”.

La Gran Gala de la Construcción como punto de encuentro estratégico

Es en este contexto de robustez macroeconómica, innovación tecnológica y desafíos ambientales que cobra una relevancia estratégica trascendental la 29ª Gran Gala de la Construcción y el Top de Marcas, a celebrarse el próximo 17 de septiembre de 2026 en la sede del BCP.

Como señalaron de manera unánime los líderes de FPAA, CPI, CECOEL y Cavialpa, esta gala es mucho más que una entrega de premios. Representa un sitio de consulta obligado para la toma de decisiones comerciales eficientes, un dinamizador de la confianza de los clientes, y un espacio fundamental de networking para que ingenieros, arquitectos, desarrolladores y proveedores sigan consolidando alianzas.

En palabras del Ing. Gianmarco Felippo, es el espacio de referencia donde “vernos las caras entre las empresas que estamos marcando una diferencia en lo que es la calidad y la gestión de la construcción de nuestro país”. La Gala 2026 premiará el éxito y encenderá la antorcha para los futuros constructores del Paraguay de mañana, según destacaron los gremialistas.