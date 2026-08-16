Preparan gran Gala y Top de marcas de la construcción 2026

La Gran Gala y Top de Marcas de la Construcción tendrá lugar en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP) y contemplará la premiación de 100 categorías relacionadas a esta industria, que es uno de los motores de la economía.

De acuerdo con la organización, a cargo del Grupo Paraguay Eventos & Emprendimientos (GPEE), el Top de Marcas de la Construcción busca reconocer la preferencia del mercado y destacar la calidad, innovación y trayectoria de empresas vinculadas a distintos segmentos de la industria, desde materiales y equipamientos hasta tecnologías y servicios relacionados con la construcción.

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La Gala de la Consturcción, en tanto, distinguirá como cada año a profesionales que se hayan destacado por su aporte al desarrollo del sector.

¿Cómo se encuentra la industria de la construcción?

La iniciativa llega en un momento en que la construcción mantiene un peso relevante dentro de la actividad económica paraguaya, aunque enfrenta un escenario con desafíos diferenciados entre la inversión privada y la obra pública.

Según datos del BCP, la actividad de la construcción cerró 2025 con un crecimiento acumulado de 6,2%, luego de registrar una expansión interanual de 4,3% durante el cuarto trimestre del año. El resultado formó parte de un desempeño económico general favorable, con un crecimiento del PIB paraguayo de 6,6% durante 2025.

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Para este año en curso, las perspectivas son más moderadas. En abril, el BCP mantenía una previsión de crecimiento de 3,5% para la construcción en 2026, mientras que posteriormente elevó su proyección general para la economía paraguaya. En julio, la banca matriz ajustó de 4,2% a 4,5% su estimación de crecimiento del PIB para este año, aunque el escenario para la construcción continúa condicionado por el ritmo de ejecución de las obras públicas y el dinamismo de la inversión privada.

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La actividad también tiene un importante peso en el mercado laboral. El empleo en la construcción alcanzó 234.054 trabajadores durante el primer trimestre de 2025, según las cifras oficiales, en un periodo en el que el dinamismo de la actividad privada ayudó a sostener la ocupación. Posteriormente, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, señaló que el sector había pasado de unos 300.000 trabajadores a aproximadamente 224.000, atribuyendo la reducción principalmente a los atrasos en los pagos de obras públicas, que se han comenzado a honrar sobre todo en este segundo semestre del año.

Reconocimiento de los profesionales de la consturcción

En este contexto, la Gran Gala y el Top de Marcas se presentan como un espacio para reconocer a las empresas, profesionales y trabajadores que forman parte de una industria que continúa teniendo un papel relevante en la generación de actividad económica, empleo e inversión en el país.

La organización destaca que, a lo largo de sus ediciones, el Top de Marcas se consolidó como un referente para las empresas vinculadas al sector, al identificar las marcas con mayor preferencia y reconocimiento en el mercado.

La edición 2026 contará nuevamente con 100 categorías y buscará poner en valor a las empresas y marcas líderes, así como el aporte de los profesionales y trabajadores que sostienen la actividad de la construcción y contribuyen al desarrollo de la infraestructura paraguaya.