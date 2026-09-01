Gas natural en el Chaco: estiman amplias reservas en zona de Carandayty

Esta semana, la compañía privada Zeus Energy presentó un informe técnico en el que insinúa que Paraguay contaría con potencial para la generación de energía a base de gas natural en territorio del Chaco, concretamente en la cuenca Carandayty-Boquerón.

Según los datos presentados por Zeus Energy, obtenidos -según afirma la empresa– de sus prospecciones en territorio chaqueño, existe un potencial estimado de 70 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas natural, una cantidad similar a las reservas de gas natural de otros países de la región como Perú.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energías, enfatizó que hasta el momento la cifra presentada por Zeus no pasa de ser un “recurso estimado” y no una “reserva certificada”, pero agregó que los estudios que presentó la empresa tienen “un grado de responsabilidad y ciencia”.

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El viceministro Bejarano subrayó que aún será necesaria “mucha más exploración” para terminar de certificar las afirmaciones de la empresa y luego comenzar a pensar en la monetización de esos recursos. Estimó que el proceso de certificación podría extenderse a entre tres y cinco años.

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Potencial energético

Sin embargo, agregó que el potencial es grande, teniendo en cuenta los números potenciales presentados.

“Un TCF equivale a 1.000 megavatios de potencia instalada por 20 años con ciclo combinado”, dijo. “Esto nos da una esperanza muy grande de que podamos tener generación térmica firme para sostener nuestro crecimiento, en el futuro mediano, a partir de moléculas nacionales”, detalló.

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El viceministro añadió que, para explotar adecuadamente el recurso en el futuro, será crucial el proyecto de gasoducto bioceánico que está en marcha y que creará una conexión a través del Chaco paraguayo entre las vastas reservas de gas de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina, y el estado brasileño de Matto Grosso del Sur.