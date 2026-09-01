Mesa del Sector Eléctrico: posturas en la reunión sobre el Ministerio de Energía y Ente Regulador

La reunión, convocada desde la Presidencia de la República, según el listado de participantes compartido, convocó a autoridades del Viceministerio de Minas y Energía (VMME), la ANDE, Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), gremios empresariales, universidades, organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial y la CAF, además de exfuncionarios y consultores del sector.

Daniel Ríos, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), calificó el encuentro como positivo. “Fue una reunión muy bien lograda. Estuvo gente del sector privado, expertos del tema energético, empresas dedicadas al rubro y pudimos hablar principalmente de lo que se necesita en materia de planificación de inversiones en infraestructura, sostenibilidad financiera del sistema eléctrico y el fortalecimiento institucional”, señaló.

Según Ríos, los participantes coincidieron en la importancia de esos tres ejes. Lo que resta definir, indicó, es “el cómo avanzar, las acciones a realizar para lograr que esos ejes cobren vida”, tema que se abordará en un nuevo encuentro dentro de 10 días. El funcionario adelantó además que se encuentran en proceso de elaborar el acta de la reunión y de gestionar la autorización para compartir la documentación generada.

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Rechazo mayoritario entre personal de la ANDE

El Ing. Javier Villate, invitado en calidad de experto del sector eléctrico, comentó tras la reunión que el titular de la ANDE, Ing. Miguel Báez Reyes, reiteró en la reunión que la empresa estatal enfrentará problemas eléctricos en 2031, además de una “abultada necesidad de capital”.

Tanto exempleados como funcionarios activos de la ANDE se habrían manifestado mayoritariamente en contra de la iniciativa de creación del Ministerio de Energía y el Ente Regulador. Se leyeron incluso comentarios publicados en la página web institucional, entre ellos los del ingeniero Juan José Encina y de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), ya que ninguno de los cuales estuvo presente físicamente.

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En tanto que los exfuncionarios Pedro Ferreira (ex titular de la ANDE) y Fabián Cáceres (ex gerente técnico) también se habrían pronunciado en contra del Ente Regulador.

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Cuestionan el enfoque del proyecto oficial

De acuerdo a lo comentado por Villate, el consultor Guillermo López Flores habría cuestionado no el ente regulador en sí, sino la forma en que el Gobierno encara la reforma. Su objeción central fue que el proyecto oficial no constituye una ley eléctrica integral, sino que crea el Ente Regulador como un apéndice, sin incorporar figuras como el operador del sistema o el operador del mercado.

Señaló Villate que esa función integral sí estaría contemplada en el proyecto de Ley General de la Industria Eléctrica presentado por el senador Salyn Buzarquis.

Por su parte, López Flores habría remarcado además que la propuesta del Ejecutivo mantiene intacto el monopolio de la ANDE sobre la exclusividad del abastecimiento, establecido en el artículo 64 de la Ley N° 966/1964.

Sobre la revisión tarifaria, el equipo argentino de consultores del CEARE habría recomendado un aumento de tarifas sin abordar, según el relato, los resultados deficitarios registrados en los últimos balances de la ANDE.

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En tanto que Victorio Oxilia y Cecilia Llamosas habrían aportado observaciones técnicas sobre esa misma presentación, mientras que Horacio Cañiza, del MITIC, habría hecho señalamientos puntuales sobre los parámetros utilizados.

En contraste con las posturas críticas, Enrique Duarte, representante de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), se habría mostrado a favor de la creación del Ente Regulador, respaldando la iniciativa del Ejecutivo.

Las partes deberán reunirse nuevamente dentro de 10 días para definir el plan de acción sobre los tres ejes acordados: inversión en infraestructura, sostenibilidad financiera del sistema eléctrico y fortalecimiento institucional.