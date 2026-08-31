Gremios de ANDE: ¿qué dicen sobre los proyectos que crean el Ministerio de Energía y el Ente Regulador?

La Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), el Sindicato de Profesionales de la ANDE (Sipra) y el Sindicato de Profesionales Graduados Universitarios de la ANDE (Aproande) firmaron un comunicado dirigido a la opinión pública en el que manifiestan su rechazo a ambas iniciativas legislativas “en los términos actualmente planteados”.

Según el documento, los proyectos “no contribuyen a resolver los significativos desafíos que se avizoran en el corto plazo para el sector eléctrico” y representan, en cambio, “distractores” que consumirán tiempo y esfuerzo en poner en marcha nuevas instituciones que “no conseguirán instalar un solo megavatio de infraestructura eléctrica”.

Los firmantes cuestionan que la creación de un ministerio mediante la absorción de dependencias de menor rango no garantiza por sí sola coordinación en política energética, y remarcan que las representaciones paraguayas en Itaipú y Yacyretá quedan fuera de la rectoría del ministerio propuesto.

El comunicado advierte sobre la intención de transferir las responsabilidades de planificación eléctrica de la ANDE al nuevo ministerio. Los gremios sostienen que esa función requiere “un profundo conocimiento de las necesidades reales del sistema” y que alejarla del responsable directo del sistema eléctrico solo generará “mayor burocracia” y más demoras en los ya prolongados plazos de las obras de infraestructura.

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Un directorio de tres personas

El proyecto del Ente Regulador de Energía (ERE) es calificado como “aún más preocupante”. Según los gremios, plantea concentrar facultades normativas, técnicas, económicas, fiscalizadoras y hasta sancionatorias sobre todo el sector energético —electricidad, biomasa, hidrocarburos y combustibles— en tres directores designados por el Poder Ejecutivo, a partir de ternas propuestas por el Gabinete Civil de la Presidencia.

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El comunicado sostiene que “el histórico actuar de la política criolla” no permite garantizar la independencia y autonomía de ese directorio, que regirá “uno de los mayores sectores de la economía nacional”.

Los gremios también objetan que el proyecto utilice términos como “precios de mercado”, “usuarios regulados y no regulados” o “agentes” sin una definición clara de sus alcances, lo que a su criterio equivale a intentar definir un mercado eléctrico sin contar con una ley de estructuración previa del sector.

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Costo adicional para el usuario

De acuerdo con el documento, el proyecto establece un costo adicional del 2% para el usuario del servicio eléctrico, destinado a financiar el funcionamiento del ERE.

Los firmantes advierten además que el ente se incorporaría a procesos operativos de la empresa eléctrica -como la elaboración de pliegos de licitación, términos de contratos y aprobación de inversiones- lo que, sostienen, únicamente elevará los costos y retrasará la implementación de obras.

El comunicado también cuestiona que, en un proyecto destinado a crear un ente regulador, se pretenda imponer un Plan de Medición Inteligente, interfiriendo en decisiones técnicas y operativas de la empresa eléctrica mediante decreto reglamentario.

Para los gremios, esa disposición “abre legítimos cuestionamientos sobre los intereses económicos que podrían existir detrás de los proyectos de ley presentados”.

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“Solo se requiere voluntad política”, afirman

Los gremios plantean que ni el nuevo ministerio ni el ente regulador son necesarios para lograr previsibilidad, transparencia y mejores condiciones de inversión, objetivos declarados por el Poder Ejecutivo. A su entender, basta con resolver la situación financiera de la ANDE otorgándole tarifas que cubran los costos, “para garantizar el repago de las inversiones eléctricas”, conforme al esquema tarifario ya previsto en la Ley N° 966.

En ese sentido, recuerdan que la UIA presentó una propuesta de subasta para la asignación de potencias a industrias electrointensivas, orientada a la transparencia y a maximizar los ingresos del país, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta de ninguna autoridad.

El comunicado enmarca los dos proyectos dentro de lo que describe como una seguidilla de decisiones sobre la arquitectura institucional del sector: desde un intento previo de crear un “superministerio de industria y comercio”, pasando por decretos que promovieron tarifas por debajo del costo real del suministro, hasta las actuales iniciativas.

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Para los firmantes, esta sucesión “revela que estamos ante una nueva improvisación del Gobierno y ausencia de una visión de estructuración integral del sector eléctrico, o ante un mero intento de retirar competencias y atribuciones de la ANDE”.

El documento cierra con una frase que resume la postura gremial: “Los urgentes desafíos del sector eléctrico no se resuelven creando más instituciones, sino haciendo funcionar correctamente las que ya existen”, y destacan que “la verdadera reforma pasa por fortalecer la ANDE, devolver la primacía a las decisiones técnicas y hacer cumplir el marco jurídico vigente”.

El comunicado lleva las firmas de Mabel Martínez (SIPRA), Manuel Mettel (UIA), Adolfo Villalba (SITRANDE) y Aldo Portero (APROANDE).

Se reunió la Mesa del Sector Eléctrico

En paralelo, para hoy estaba prevista la segunda reunión de la Mesa del Sector Eléctrico, convocada por instrucciones del Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Javier Giménez, para las 14:00 horas en Mburuvicha Róga.

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El orden del día incluía cuatro puntos: una presentación de la ANDE sobre su plan de gestión de corto y mediano plazo; un estudio de la tarifa técnica a cargo del CEARE, con participación presencial de sus técnicos; una presentación preliminar de las adecuaciones a los anteproyectos de ley de creación del Ministerio de Energía y del Ente Regulador del Sector Eléctrico, junto con la revisión de las observaciones recibidas a través de la página web habilitada para comentarios ciudadanos; y la definición de los próximos pasos. El encuentro tenía una duración estimada de tres horas.

Hasta el cierre de esta nota, no hubo voceros oficiales que se pronunciaran sobre los resultados de la reunión tras su culminación, por lo que se desconoce si en ese ámbito se abordaron los cuestionamientos planteados horas antes por los gremios de la ANDE en su comunicado.