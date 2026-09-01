Economía
01 de septiembre de 2026 a la - 17:45

Santaní: mujeres se organizan para incursionar en la feria agropecuaria

Las mujeres organizadas se dedican a la venta de todo tipo de productos agricolas y carne de animales menores
Las feriantes de la colonia Cururuó montaron recientemente su propio local, donde trabaja la organización de Mujeres Emprendedoras.Sergio Escobar

SAN ESTANISLAO. Un grupo de mujeres que se dedican a la producción agrícola y la cría de animales menores fundó su propia organización para la realización de ferias agropecuarias.

Por Sergio Escobar Rober

La Asociación de Mujeres Emprendedoras está integrada por 18 mujeres de la colonia Oñondivepa (ex Cururuó) de la ciudad de San Estanislao y comercializa todo tipo de productos frescos de las fincas de las propias socias.

La organización cuenta con el apoyo de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y el Plan Forestal Apepu, según señalaron.

El objetivo principal de las mujeres emprendedoras es el fortalecimiento de las ferias agropecuarias que realizan los días lunes y jueves en su local recientemente construido y los sábados en la ciudad de Santaní, frente a la oficina de la DEAg. Venden productos extraídos de sus propias fincas, incluida una gran variedad de carnes de animales menores y otros alimentos.

Las Mujeres Emprendedoras de la colonia Cururuó reciben el acompañamiento del MAG y de una organización agroforestal de la zona
Las mujeres organizadas trabajan coordinadamente con técnicos de la Dirección de Extensión Agraria.

La presidenta de la asociación, Teresa Giménez, se refirió a la tarea que están llevando adelante desde hace algunos meses con la asistencia de los técnicos de la DEAg y otras instituciones para que puedan lograr la construcción de su propio local de venta y mejorar la calidad y el rendimiento de los productos.

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“Para nosotras, incursionar en el rubro de las ferias es muy importante, teniendo en cuenta que mediante esto tenemos la posibilidad de vender más rápido los productos que ofrecemos a los clientes”, añadió la señora Teresa.

Apoyo técnico

El Ing. Miguel Ángel Rivas, funcionario de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) de Santaní, mencionó que la institución está asistiendo a las feriantes de este grupo y a las demás organizaciones que se dedican a este tipo de negocios.