Santaní: mujeres se organizan para incursionar en la feria agropecuaria

La Asociación de Mujeres Emprendedoras está integrada por 18 mujeres de la colonia Oñondivepa (ex Cururuó) de la ciudad de San Estanislao y comercializa todo tipo de productos frescos de las fincas de las propias socias.

La organización cuenta con el apoyo de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y el Plan Forestal Apepu, según señalaron.

El objetivo principal de las mujeres emprendedoras es el fortalecimiento de las ferias agropecuarias que realizan los días lunes y jueves en su local recientemente construido y los sábados en la ciudad de Santaní, frente a la oficina de la DEAg. Venden productos extraídos de sus propias fincas, incluida una gran variedad de carnes de animales menores y otros alimentos.

La presidenta de la asociación, Teresa Giménez, se refirió a la tarea que están llevando adelante desde hace algunos meses con la asistencia de los técnicos de la DEAg y otras instituciones para que puedan lograr la construcción de su propio local de venta y mejorar la calidad y el rendimiento de los productos.

Lea más: San Estanislao: Feriantes afertan productos por la Semana Santa y aumentan sus ventas

“Para nosotras, incursionar en el rubro de las ferias es muy importante, teniendo en cuenta que mediante esto tenemos la posibilidad de vender más rápido los productos que ofrecemos a los clientes”, añadió la señora Teresa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Apoyo técnico

El Ing. Miguel Ángel Rivas, funcionario de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) de Santaní, mencionó que la institución está asistiendo a las feriantes de este grupo y a las demás organizaciones que se dedican a este tipo de negocios.