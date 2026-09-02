Firman convenio para garantizar el pago de salarios en el Hogar de Ancianos de Ayolas

El acuerdo fue suscrito por el intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR – HC), y el director de la EBY, Luis Benítez. El principal objetivo es garantizar el pago de los haberes de los 16 funcionarios del Hogar de Ancianos Divina Misericordia, donde se alberga aproximadamente a 16 adultos mayores.

La rúbrica se concretó luego de meses de reclamos y movilizaciones, en medio de una profunda crisis financiera que puso en riesgo la atención de los adultos mayores que residen en el establecimiento.

Desde el área de Comunicaciones de la institución municipal señalaron que el convenio permitirá fortalecer la operatividad del centro y, fundamentalmente, garantizar el pago mensual de los haberes del personal de enfermería.

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Según se informó, esto permitirá asegurar la calidad y continuidad de la atención que reciben los 16 adultos mayores, quienes cuentan con acompañamiento permanente y asistencia profesional.

El acuerdo pondría fin a largo conflicto

La firma del convenio pondría fin a un prolongado conflicto que se extendió por más de un año, debido al atraso en el pago de salarios a las trabajadoras del Hogar de Ancianos. La crisis se originó tras la suspensión de los aportes regulares de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), afectada por dificultades financieras.

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Esta situación dejó al personal sin remuneraciones y al centro sin recursos básicos, señaló en su momento el presidente de la comisión de apoyo al Hogar de Ancianos y concejal municipal ayolense, Víctor Espíndola (ANR – HC).

Reclamos realizados por funcionarios

En febrero de 2026, las trabajadoras del Hogar anunciaron su primera manifestación pacífica tras 12 meses de salarios impagos y sin respuestas de las autoridades. En marzo pasado, el atraso llegó a 14 meses. En ese momento, el consejero de la EBY, Michel Flores, anunció un aporte de G. 60.000.000.

Las funcionarias también anunciaron que recurrirían al Ministerio de Trabajo para denunciar la situación que estaban atravesando.

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Cuando el atraso alcanzó los 15 meses, las trabajadoras, encabezadas por Nancy Cañiza, anunciaron movilizaciones frente a la sede de Yacyretá. “No nos quedó de otra que manifestarnos en defensa de nuestros derechos laborales”, señalaron en un comunicado.

En julio último, la falta de pago alcanzó 16 meses. Ante esta situación, se realizó una colecta pública para reunir G. 100 millones y sostener el funcionamiento del Hogar, mientras se aguardaba la firma del convenio. Durante la actividad se recolectó aproximadamente G. 51.000.000.