ANR fija como meta ganar las 10 intendencias de Misiones en octubre

La meta fue planteada durante una reunión entre los candidatos a intendentes y el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.

El candidato a intendente de Ayolas, José Mutti (ANR - Añetete), señaló que los candidatos se reunieron ayer con Cartes en la sala de sesiones de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Del encuentro participaron nueve de los diez postulantes a jefes comunales y miembros del comando departamental.

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La candidata de Villa Florida, Susana Verza (ANR – HC), no participó de la reunión debido a motivos de salud, explicó Mutti.

Durante el encuentro, Cartes comprometió el respaldo total de la estructura partidaria a los candidatos y les pidió “volver a las raíces del partido, que es el cuidado de toda la ciudadanía paraguaya, cada uno en el lugar que nos toca estar”.

Asimismo, comprometió el acompañamiento permanente de la organización durante toda la campaña electoral, agregó Mutti.

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Unidad tras las internas

El candidato a intendente de Ayolas destacó que en su distrito se logró sellar la unidad partidaria luego de las elecciones internas. El viernes anterior se reunieron los tres postulantes que compitieron en las internas: José Mutti (ANR - Añetete), Cristian Rolón (ANR – HC) y Gabriel Alfonso (ANR – FR).

Los tres acordaron trabajar en conjunto con miras a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

“Tanto el doctor Gabriel Alfonso como el abogado Cristian Rolón manifestaron su total apoyo y acompañamiento a mi candidatura”, confirmó Mutti.

El candidato colorado desmintió de esta manera las versiones anteriores que señalaban la existencia de divisiones internas que podrían poner en riesgo la posibilidad de que el partido retenga o conquiste la administración municipal de Ayolas.

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