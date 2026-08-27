Ayolas podría dejar de ser colorado por divisiones y falta de abrazo republicano

Según manifestó el exprecandidato a intendente Gabriel Alfonzo (ANR – FR), pese a que Ayolas ha sido históricamente territorio de la ANR, las divisiones internas podrían derivar en una derrota electoral sin precedentes para el Partido Colorado en los próximos comicios generales.

La crítica apunta directamente al movimiento interno del Partido Colorado, Añetete, encabezado por Víctor “Bebeto” Almirón (ANR – Añetete), exconsejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Según Alfonzo, hasta la fecha no existe ningún gesto concreto de este sector para tender puentes con los demás grupos internos del partido.

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“Se observa mucha mezquindad y soberbia por sobre todas las cosas de la lista ganadora. En ningún momento ha dado o ha indicado algún gesto que pudiera unirnos en la comunidad de Ayolas y evitar la posibilidad de que el partido caiga en este distrito”, expresó.

La crítica por la supuesta soberbia también va dirigida al actual candidato a intendente de Ayolas, José Mutti (ANR – Añetete). Estas conductas, según indicó, se han difundido a través de las redes sociales, profundizando el distanciamiento con las bases y otros sectores partidarios.

Escenario inédito

Alfonzo alertó que el panorama electoral en Ayolas es completamente distinto al de elecciones anteriores. La alianza opositora presentó como candidato a Dennis Dioff (Yo Creo), quien no proviene de un partido político tradicional, situación que, según sostuvo, podría permitirle captar el voto de indecisos, independientes y ciudadanos descontentos con la actual conducción partidaria.

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“Ayolas siempre fue territorio del Partido Colorado, pero siempre existe la posibilidad de que la ciudadanía pueda tomar otro rumbo, especialmente los afiliados colorados”, advirtió.

Alfonzo reconoció que el movimiento oficialista cuenta con mayor estructura y recursos económicos, pero consideró que eso no será suficiente si se mantiene la distancia con las bases y el resto de los sectores partidarios.

“Es necesario que los líderes pongan sus mayores esfuerzos y nos llamen para que podamos realmente sentar las bases y condiciones y poder evitar que Ayolas deje de ser colorado”, concluyó.

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