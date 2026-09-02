“Presupuesto dibujado”: exministro advierte que el PGN 2027 oculta un déficit mayor

Durante una entrevista, el exministro y economista Manuel Ferreira habló sobre el Presupuesto General de la Nación 2027. Señaló dos cuestiones clave: el alto nivel de endeudamiento que se destinaría en parte a la compra de medicamentos, y la fijación de un tipo de cambio inflado en comparación con la cotización del mercado.

“Hay dos cosas que me preocupan de este presupuesto que son importantes: primero, el tamaño de la deuda, que está cerca de los 2.000 millones de dólares. Y fíjate que el ministro habló, y esto es lo que más me preocupa, de que una parte de esto se iba a utilizar para comprar medicamentos”, aseveró.

En este sentido, remarcó que lo más grave es endeudar al país para financiar gastos cotidianos como insumos médicos, práctica que contradice los principios de la Ley de Administración Financiera.

Tipo de cambio inflado para “calzar” el PGN

Asimismo, el analista agregó que el tipo de cambio utilizado se encuentra muy por encima de las expectativas del mercado, por lo que sospecha que se fijó de esa manera únicamente para “calzar” el presupuesto. De sincerarse la cotización el déficit fiscal sería mucho mayor al estimado de forma oficial.

Lea más: Gobierno presenta Presupuesto 2027: sube el tope fiscal, pero no habrá reajuste para médicos

“La otra preocupación es el tipo de cambio; 6.458 es un cambio totalmente fuera de las expectativas que existen en el mercado con relación a eso, y a mí me hace sospechar de que esto se usó para calzar el presupuesto. En otras palabras, ellos están hablando de un déficit de 3,9% porque el tipo de cambio está en 6.458. Con un tipo de cambio de 5.900, por ejemplo, que sería el más adecuado hoy, posiblemente el déficit no sea de 3,9%, sino bastante más elevado”, precisó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El economista detalló que dentro del endeudamiento total, que rondaría los 2.100 millones de dólares, unos 1.270 millones se destinarían a cubrir deudas pendientes con constructoras y farmacéuticas. Sin embargo, enfatizó que los nuevos recursos deberían orientarse exclusivamente a gastos de inversión.

“Es básicamente: generemos inversiones (rutas, puentes, agua, lo que sea) que nos permitan el día de mañana generar nuevos recursos para hacer crecer la economía”, afirmó.

Recaudación sobreestimada y situación fiscal crítica

Por otra parte, manifestó que el fisco enfrenta un escenario complejo debido a que el Ejecutivo prevé un incremento de la recaudación del 8,6% para el próximo año, meta que considera difícil de alcanzar dada la coyuntura actual y la caída en otros ingresos del Estado, como la venta de energía de Itaipú.

“Veo que realmente hay una complicación y hay que buscar mecanismos a través de los cuales podamos resolver estos temas. El problema de recaudación: ellos están hablando de un 8,6% de incremento para el año que viene, pero también de caídas en las recaudaciones de las ventas de energía de Itaipú, que financian al Tesoro en general. Con un dólar que se está desplomando, no creo que podamos alcanzar ese incremento del 8,6%”, precisó.

Lea más: PGN 2027: Estas son las principales cifras del Presupuesto, las deudas y aumentos previstos

Hueco financiero sería de unos 200 millones de dólares

Ferreira calculó que, si el presupuesto ajustara su cotización al dólar real del mercado, los números no cerrarían y se generaría un faltante cercano a 1 billón de guaraníes (unos 200 millones de dólares).

“Si tomamos un tipo de cambio más bajo, más real, más de mercado como el que vemos hoy, nos faltaría más o menos un billón de guaraníes para calzar la deuda. Ese billón de guaraníes que necesitaríamos debería subir la deuda o se va a transferir al déficit”, aseveró.

Finalmente, advirtió que al blanquear este ajuste, el déficit económico subiría al menos al 4,5% del PIB, en lugar del 3,9% anunciado por el Gobierno. Esta diferencia podría ser aún más profunda si la recaudación tributaria tampoco alcanza las metas trazadas.