PGN 2027: Estas son las principales cifras del Presupuesto, las deudas y aumentos previstos

El proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 que incluye a la administración central y entidades descentralizadas, asciende a G. 166.322.078.980.116 ( unos US$ 25.754 millones), monto que representa un aumento del 11,2% con respecto al presupuesto aprobado para 2026, de G. 149,6 billones. El tipo de cambio presupuestado fue de G. 6.458, muy por encima del cambio actual que se encuentra en torno a G. 5.940.

La diferencia entre uno y otro ejercicio equivale a G. 16,7 billones (US$ 2.586 millones) más, destinados a gastos a ser ejecutados en diversos sectores de la administración central y entidades descentralizadas.

El Poder Ejecutivo plantea aumentar los recursos para salud, adultos mayores y otros programas sociales. El déficit fiscal previsto para 2027 será de 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), así lo afirmó el ministro Óscar Lovera en el transcurso de la presentación del PGN realizada este martes en la sede del Congreso Nacional.

Salud concentra la mayor parte del aumento del PGN

El ministro afirmó que del incremento total previsto para 2027, el 76% se destinará al Poder Ejecutivo. Lovera explicó que esto representa casi US$ 1.900 millones adicionales. Con este incremento, el Ministerio de Salud Pública concentrará el 62% de ese aumento, con más de US$ 1.200 millones adicionales.

Según detalló el jefe del equipo económico, de ese monto, el 78% será para cancelar deudas acumuladas. El 22% restante, unos US$ 260 millones, permitirá fortalecer la compra de medicamentos e insumos.

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Con este aumento, dijo que el presupuesto destinado a medicamentos nuevos pasará de unos US$ 509 millones a US$ 772 millones.

Lovera señaló que los recursos para medicamentos e insumos casi se triplicarán frente a los US$ 250 millones previstos para ese concepto en 2023. “Este es un reajuste significativo”, resaltó.

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PGN 2027 no incluye aumento salarial general para médicos

El proyecto presentado por el Ejecutivo no contempla un aumento salarial general para los médicos. Lovera sostuvo que el pedido de elevar el salario mínimo de los médicos de 12 horas, de G. 5 millones a G. 8 millones, tendría un costo de entre US$ 130 millones y US$ 150 millones.

El ministro afirmó que el Ejecutivo considera que un aumento generalizado no es viable en este momento. Planteó discutir la carrera y la profesionalización de los médicos.

También recordó que los médicos reclaman una actualización salarial desde 2012. Según explicó, ese año los salarios públicos tuvieron un incremento promedio del 30%, con un impacto de 1,7% del PIB y un costo de US$ 800 millones.

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Déficit fiscal será de 3,9% del PIB

El proyecto de PGN 2027 contempla un déficit fiscal de 3,9% del PIB. Lovera explicó que esa cifra incluye la gestión de las deudas acumuladas y el avance de obras públicas previsto para el próximo año.

Considerando que el PIB estimado para el 2027 es de US$ 67.063 millones, el déficit proyectado en término de valores ronda los US$ 2.615 millones.

Sin esos componentes, el déficit efectivo se ubicaría cerca del 1,9% del PIB, según la estimación presentada por el ministro.

Gobierno prevé US$ 2.100 millones de nueva deuda

Para 2027, el Ejecutivo estima que necesitará casi US$ 2.100 millones de nuevo endeudamiento. Si se suma el refinanciamiento de las deudas que ya existen, el monto total de financiamiento requerido rondará los US$ 2.800 millones, afirmó Lovera.

Según lo manifestado por el titular del MEF, los recursos estarán destinados al pago de atrasos de Salud Pública, al financiamiento de obras públicas, viviendas sociales y otros proyectos del Poder Ejecutivo.

Un total de 2.390 médicos serán desprecarizados

El Ejecutivo prevé la desprecarización de 2.390 médicos durante este año.

En ese sentido Lovera explicó que el Ministerio de Salud realizó un concurso para regularizar a profesionales contratados con al menos cuatro años de antigüedad. De 490 cargos vacantes, se presentaron 2.980 médicos.Tras el proceso afirmó que quedó una lista elegible de 2.390 profesionales, que ahora serán regularizados.

INCAN tendrá US$ 195 millones en 2027

En esa línea el ministro dijo que para el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) se contempla un presupuesto de US$ 195 millones para 2027. Según Lovera, el presupuesto actual de la institución es de US$ 111 millones y para el próximo año se prevé sumar US$ 84 millones.

El ministro recordó que el presupuesto del INCAN era de US$ 60 millones cuando asumió la actual administración y que recibió aumentos de US$ 25 millones en dos años consecutivos.

Pensión para adultos mayores suma US$ 65 millones

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) tendrá US$ 65 millones adicionales para el programa de Adulto Mayor. Dijo que el Gobierno estima que la cantidad de beneficiarios pasará de 376.000 a más de 406.000 personas durante 2027.

Con el aumento, el programa de pensiones para adultos mayores tendrá un presupuesto total de US$ 564 millones.

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Recaudación tributaria crecería 8,6%

En cuanto a la proyección oficial dijo que establece un aumento de 8,6% en la recaudación tributaria para 2027 frente a la estimación de cierre de este año. “La presión tributaria se mantendría en 11,2%”, acotó.

Lovera explicó que este año la recaudación interna crece más de 11%, pero los ingresos provenientes de las operaciones aduaneras caen cerca de 13%. El resultado neto genera un crecimiento de alrededor de 2% en los ingresos tributarios. “Este escenario que nosotros estamos proyectando para el 2027 con el trabajo en conjunto que estamos haciendo con la DNIT que va a ser fatible poder llegar a ese resultado”, afirmó.

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Docentes tendrán un ajuste de 2,4%

El proyecto incorpora un ajuste de 2,4% para el sector docente desde enero de 2027. El porcentaje responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según explicó Lovera.

El Gobierno también contempla los aumentos salariales establecidos por ley para las fuerzas públicas y otros sectores cuyos salarios están vinculados a disposiciones legales.

Ejecutivo espera que el Congreso respete el escenario fiscal

Lovera señaló que el Poder Ejecutivo presentará sus prioridades, pero reconoció que el Congreso tiene facultades para reasignar recursos durante el estudio del presupuesto.

El ministro dijo que el Legislativo respetó en los últimos años los escenarios fiscales planteados por el Ejecutivo y expresó su expectativa de que esa práctica continúe con el PGN 2027.

El proyecto de presupuesto queda ahora a consideración del Congreso, que deberá estudiar por los próximos tres meses las asignaciones propuestas por el Ejecutivo antes de su aprobación final.