Gobierno presenta Presupuesto 2027: sube el tope fiscal, pero no habrá reajuste para médicos

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, acudió este martes al Congreso Nacional para entregar de forma oficial el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, el cual asciende a G.166.322.078.980.116 (ciento sesenta y seis billones trescientos veintidós mil setenta y ocho millones novecientos ochenta mil ciento dieciséis guaraníes), que se traduce en un incremento del 11,2% respecto al anterior presupuesto. De acuerdo con los datos brindados por el MEF, el 76% del incremento total va dirigido exclusivamente al Poder Ejecutivo.

La presentación del plan de gastos estatales se realiza en medio de una severa crisis en el sector de la salud pública, marcada por medidas de fuerza y renuncia de profesionales médicos tras la negativa del Gobierno a otorgar una actualización salarial.

Durante su diálogo con la prensa en la sede legislativa, Lovera defendió la viabilidad de los números proyectados y justificó la decisión de superar los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal, al tiempo de sostener una firme postura respecto a la contención del gasto salarial.

Suba del tope fiscal a 3,9 % y nueva emisión de deuda

Uno de los puntos resaltantes expuestos por el titular del MEF es el pedido de autorización parlamentaria para fijar el tope del déficit fiscal en un 3,9 % para el ejercicio 2027, superando el límite habitual del 1,5 %. Al ser consultado sobre esta medida, el ministro justificó el ajuste.

“El exceso por encima de la ley de responsabilidad fiscal está explicado por la gestión (...) de determinar cuál es el stock de deuda que se tiene, tanto vialeras como lo que hace a las deudas con las farmacéuticas y otros proveedores del Ministerio de Salud”, monto que cuantificó en alrededor de 1.270 millones de dólares.

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Para financiar estas obligaciones e impulsar proyectos de infraestructura, el plan presupuestario contempla una emisión de deudas. “Estamos hablando de dos mil cien millones de dólares”, precisó Lovera, indicando que estos recursos irán destinados al Ministerio de Obras Públicas, a viviendas sociales a través del MUVH y a cubrir atrasos en Salud.

Pese al nivel de endeudamiento, el ministro garantizó previsibilidad afirmando que “siempre, en todos los escenarios, estamos por debajo del cuarenta por ciento (de la deuda sobre el PIB)”.

En materia de ingresos, el secretario de Estado estimó una variación positiva del 8,6 % en la recaudación tributaria con respecto al cierre de este año. Explicó que actualmente se observa un comportamiento dual en los ingresos.

“Estamos viendo una recaudación interna que está creciendo más del 11 % y la recaudación proveniente de las operaciones aduaneras están cayendo alrededor del 13 %. En el neto nos da una variación de alrededor del 2 %”. Pese a este contexto, aseguró que “este escenario que estamos proyectando para el 2027 va a ser factible poder llegar a ese resultado”.

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Negativa rotunda al reajuste salarial médico

En relación con el conflicto con el gremio médico, Lovera reiteró la postura del Gobierno de no conceder un incremento salarial directo al piso presupuestario. “El aumento planteado de manera generalizada es lo que a nosotros nos imposibilita actualmente decir ‘podemos dar’, porque estamos hablando de un costo entre ciento treinta y ciento cincuenta millones de dólares”, remarcó ante la insistencia de los periodistas.

El ministro rechazó que la posición del Ejecutivo signifique indiferencia hacia los profesionales de blanco y abogó por enfocar la discusión en el mérito. “Nosotros no cerramos el espacio. Les mencioné que un aumento generalizado, así como están planteando, no es viable. Tenemos que discutir cuestiones que hacen a la carrera, a la profesionalización”.

En esa línea, señaló el impacto de medidas similares en el pasado: “En el año 2012 se aprueba un ajuste salarial promedio del treinta por ciento (...) Esa decisión costó ochocientos millones de dólares en esa oportunidad”.

En contraposición, el titular de Economía aseguró que el Gobierno dio viabilidad a otras demandas del sector, como el pago por días feriados, la desprecarización de 2.390 médicos que cumplieron con procesos de selección y el aumento de fondos para insumos.

“El presupuesto del Ministerio de Salud para insumos y medicamentos tiene doscientos millones de dólares adicionales (...) De los setecientos sesenta y dos millones de dólares para insumos y medicamentos, el INCAN va a tener un presupuesto de ciento noventa y cinco millones de dólares”, detalló.

La rigidez en materia de reajustes también se extendió al ámbito educativo superior. Al ser consultado sobre el pedido de 85 millones de dólares para la equiparación salarial de los docentes universitarios, Lovera manifestó: “No, no podemos en este momento”.

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Garantía para Hambre Cero y gastos del Estado

Respecto a la continuidad del programa social Hambre Cero, el ministro sostuvo que la gestión financiera está ordenada. “Estamos actualmente en un proceso de gestión que permite que básicamente estemos hablando de la cancelación de los servicios prestados con un máximo de sesenta días de atraso, tanto a nivel del Ministerio de Desarrollo Social como con las gobernaciones”, afirmó.

Finalmente, sobre las críticas por los privilegios de la masa de funcionarios públicos y el uso de seguros privados VIP en contraposición a las exigencias hacia los médicos, Lovera argumentó las responsabilidades patronales de la administración central. “Lo que el Estado tiene que hacer, así como cualquier empleador, es asegurarle a sus empleados la Seguridad Social (...) Entonces, no es que podemos eliminar, tenemos que ver las alternativas en todo caso”.

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