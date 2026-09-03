Cerneco rechaza un aumento de impuestos y pide al Estado racionalizar el gasto público

El posicionamiento fue difundido este miércoles durante el panel debate “Futuro de la Economía de Paraguay”, organizado por Cerneco, con participación de empresarios, economistas, periodistas e invitados especiales.

Bajo el título “Más impuestos no son la solución”, el gremio empresarial encabezado por su presidente, Enrique Bendaña cuestionó la posibilidad de elevar la carga tributaria sobre ciudadanos y empresas.

“Antes de trasladar mayores costos al contribuyente, el Estado debe avanzar decididamente en la racionalización del gasto público”, señala el comunicado.

Solicitan reducir gastos antes de aumentar impuestos

Cerneco sostiene que el Gobierno debe revisar el gasto público, eliminar erogaciones que considera superfluas y mejorar la gestión de los recursos estatales.

El planteamiento apunta además a resolver problemas estructurales que, según el gremio, permanecen postergados desde hace años.

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Para Cerneco, una eventual suba de impuestos no debería ser la primera respuesta ante nuevas necesidades presupuestarias. La organización reclama medidas sobre el gasto y reformas que permitan mejorar las cuentas públicas.

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Defensa del esquema tributario 10-10-10 de Paraguay

El comunicado también defiende el esquema tributario conocido como 10-10-10, al que considera una ventaja competitiva para Paraguay.

“Una estructura impositiva razonable favorece el cumplimiento, estimula la actividad económica y constituye un factor importante para atraer inversiones nacionales y extranjeras”, sostiene Cerneco.

La organización considera que mantener una carga tributaria moderada puede contribuir a la generación de empleo y al crecimiento económico.

Por este motivo, plantea preservar el actual esquema impositivo y evitar medidas que incrementen la presión sobre los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.

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Plantean ampliar base de contribuyentes

Otro de los puntos señalados por el gremio es la necesidad de combatir la informalidad y la evasión tributaria.

Cerneco propone ampliar la cantidad de contribuyentes antes que elevar la presión fiscal sobre quienes ya forman parte del sistema tributario y cumplen de manera regular.

El planteamiento coloca el foco en la incorporación de más actores a la economía formal como una alternativa frente a un aumento de impuestos.

Caja Fiscal y reformas pendientes del Estado

El desequilibrio de la Caja Fiscal aparece entre los problemas que, según Cerneco, requieren una respuesta de fondo.

El gremio advierte que existen compromisos pendientes que demandan reformas estructurales y cuestiona la adopción recurrente de medidas de corto plazo para cubrir necesidades presupuestarias.

“Las reformas de fondo y no soluciones improvisadas” son el camino que plantea la organización, con la necesidad de alcanzar suficiente consenso antes de trasladar nuevos costos a los contribuyentes.

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Piden responsabilidad y austeridad fiscal

Cerneco instó a las autoridades nacionales a actuar con responsabilidad, austeridad y una mirada de largo plazo sobre las finanzas públicas.

El gremio reconoce que el Estado debe atender las necesidades de los distintos sectores, pero sostiene que esa tarea debe compatibilizarse con la estabilidad económica y una mejor administración de los recursos públicos.

“Antes de crear o aumentar impuestos, el Estado debe demostrar que está haciendo todo lo necesario para administrar mejor los recursos que ya recibe”, concluye el comunicado.

El planteamiento de Cerneco se produce en medio del debate sobre las necesidades presupuestarias del Estado y las alternativas para financiar nuevas demandas sin trasladar una mayor carga al sector privado y a los contribuyentes.