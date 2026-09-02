FMI expone déficit del 3,5% del PIB en Paraguay y enciende alarmas por deudas pendientes

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) refiere que esta elevación del hueco fiscal equivale a un comportamiento en el cual una familia gasta mucho más dinero de aquel que recibe por sus ingresos mensuales. El Estado paraguayo sobrepasa el límite fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) con el objetivo de cubrir cuentas atrasadas.

Con la socialización de este informe, el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la Consulta del Artículo IV con Paraguay y se ratificó en lo ya anunciado el pasado 29 de junio.

Atrasos en pagos y caída de ingresos aduaneros

El documento socializado por el FMI, explica que la causa principal de este descuadre en las cuentas públicas responde a la regularización de gastos acumulados sin pagar entre los años 2023 y 2025. El FMI confirma que el Gobierno paraguayo debe destinar recursos extraordinarios para saldar estas deudas pendientes con proveedores del Estado.

A esta situación, refiere el documento se suma una disminución en la recaudación de impuestos de aduana, con una caída del 11,5% registrada al primer semestre. La apreciación del guaraní redujo los ingresos aduaneros, lo cual restó espacio de maniobra al Tesoro Público.

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Sobreendeudamiento de familias y alta informalidad

El reporte del FMI también identifica además una alerta en el sector privado. Las deudas para consumo personal crecieron a un ritmo anual del 22,8%. Esta velocidad en el endeudamiento de la ciudadanía exige controles más estrictos de parte del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre los criterios para otorgar créditos.

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Asimismo, el FMI insiste en la necesidad urgente de reducir los niveles de informalidad laboral y combatir los actos de corrupción dentro del aparato estatal. Refiere que sin el fortalecimiento de la transparencia institucional, la resiliencia económica no logrará traducirse en un bienestar directo para la población.

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