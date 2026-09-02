PGN 2027 prevé un crecimiento del PIB del 4,2% y estima el dólar en G. 6.458 para el próximo ejercicio

El Gobierno Nacional presentó ayer al Congreso el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2027 (PGN 2027). De acuerdo con el documento firmado por el Presidente de la República Santiago Peña y el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, la economía paraguaya consolidará un escenario de expansión.

De acuerdo al documento para el ejercicio fiscal 2027, la estimación oficial proyecta una ligera desaceleración hacia una tasa de crecimiento sostenida del 4,2%. En términos monetarios, el PIB nominal ascenderá a G. 433,0 billones en 2027 (cerca de US$ 67.062,87 millones) (frente a los G. 401,3 billones estimados para 2026 y G. 371,8 billones en 2025).

¿Hace cuántos años consecutivos que se expande la economía?

En cuanto al cierre del año 2026, el Poder Ejecutivo ratifica la estimación del Banco Central del Paraguay (BCP) de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real del 4,5%. Esta cifra permitiría completar cuatro años consecutivos con un ritmo de expansión superior al 4% anual.

El dinamismo proyectado para 2026 está sustentado en una expansión generalizada en todos los sectores productivos:

Sector Terciario (Comercio y Servicios): Crecimiento estimado del 4,6% .

Sector Secundario (Industria, Electricidad y Construcción): Expansión estimada del 4,6% .

Sector Primario (Agropecuarios): Expansión del 3,8%, impulsada principalmente por la agricultura.

Asimismo, los indicadores de coyuntura confirman la firmeza de este comportamiento, ya que al primer semestre de 2026, el Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) acumuló una variación positiva del 5,6%, refiere el documento entregado por el Ejecutivo.

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Comportamiento del dólar y sector externo

En el ámbito cambiario, el escenario presupuestario contempla un tipo de cambio de referencia de G. 6.458 por dólar estadounidense para el 2027, aunque en la actualidad el tipo de cambio está por debajo de los G. 6.000.

Esta cifra refleja una leve depreciación proyectada con relación al promedio estimado para el cierre de 2026 (ubicado en G. 6.217), sin embargo, la propuesta del PGN 2026 se elaboró sobre la base de un crecimiento económico del 3,8%, inflación del 3,5% y tipo de cambio a G. 7.881 por dólar tipo de cambio, que justamente derivó en la crisis de los ingresos tributarios.

En el caso de la proyección del tipo de cambio del dólar para el 2027, la misma se mantiene más baja que los niveles alcanzados en 2025 (G. 7.545).

En relación con el comercio internacional, el documento resalta el dinamismo exportador e importador:

A julio de 2026, las exportaciones totales aumentaron un 25,2% interanual.

Las importaciones aumentaron un 12,8% , alcanzando un superávit comercial acumulado de US$ 679,1 millones en los primeros siete meses.

Para el ejercicio 2027, el marco presupuestario proyecta un volumen total de importación de bienes por US$ 19.649 millones.

Solicitud de flexibilización del límite fiscal

Un aspecto clave que acompaña al PGN 2027 es la solicitud del Ejecutivo al Congreso para suspender de forma extraordinaria el tope del 1,5% del PIB fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

El Gobierno plantea establecer un tope de déficit fiscal equivalente al 3,9% del PIB para 2027. Según explica el documento dado, esta adecuación responde a la necesidad de absorber saldos remanentes y deudas acumuladas con contratistas y proveedores del Estado (principalmente en salud e infraestructura). La hoja de ruta oficial contempla retornar al límite reglamentario del 1,5% a partir del ejercicio fiscal 2028.

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