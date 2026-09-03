Economía
03 de septiembre de 2026 a la - 21:05

Pescadores de Ayolas dan tregua a Yacyretá, pero se mantienen en alerta

Pescadores de Ayolas dan tregua a Yacyretá.
Pescadores de Ayolas dan tregua a Yacyretá, pero se mantienen en alertaMRR

AYOLAS. El sector pesquero del asentamiento Atinguy decidió dejar en cuarto intermedio la medida de fuerza que mantenía en reclamo a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Por Miguel Ángel Rodríguez

El dirigente Tomás Bogado informó que la medida se levanta de forma temporal, aunque advirtió que endurecerán el reclamo si no se cumplen los plazos acordados.

La decisión se tomó después de que la EBY se comprometiera a iniciar la entrega de víveres el próximo martes. Asimismo, para el viernes de la semana siguiente se prevé una resolución sobre las tareas de limpieza y retiro de algas del río Paraná.

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Advertencia de medidas más drásticas

Bogado aclaró que el sector se mantiene en alerta. Advirtió que, en caso de no cumplirse lo acordado para el martes o miércoles, volverán a salir a las calles con un reclamo aún más contundente.

“Si no cumplen, ya no nos movilizaremos de esta manera, sino que iremos directamente a los portones de la EBY. Esta vez será una protesta masiva”, señaló el dirigente.