Ayolas: El Niño severo rompe récords y hay alerta por posibles inundaciones

Durante la reunión informativa del COE, realizada este jueves, el ingeniero Eduardo Doce, del Departamento de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), presentó un informe técnico sobre los posibles impactos de El Niño en Ayolas durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre.

El especialista explicó que los indicadores de monitoreo del fenómeno se incrementan de forma sostenida y superan los registros de años anteriores en esta misma etapa de desarrollo.

“Estamos manejando índices que vienen rompiendo récords en cuanto a la intensidad de El Niño comparada con años anteriores”, señaló Doce.

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Para proyectar los posibles impactos, el profesional explicó que se toman como referencia eventos históricos y los registros hidrológicos de años anteriores.

“La hidrología es cíclica. Este Niño se está pareciendo mucho al de 1997-1998, por lo que actuamos en consecuencia, analizando los caudales y los impactos de aquella época”, manifestó.

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Doce remarcó que el monitoreo continúa día a día para determinar si el fenómeno podría superar los registros de aquel evento.

Octubre a diciembre, el periodo de mayor riesgo de El Niño

La tendencia confirma que los efectos más fuertes podrían registrarse durante el trimestre octubre, noviembre y diciembre, con impactos significativos en la región. Las proyecciones serán actualizadas cada 15 días, con información más precisa sobre la evolución del fenómeno.

El ingeniero Doce hizo un llamado a la población, especialmente a quienes habitan en zonas vulnerables, a tomar las medidas preventivas necesarias ante la evolución del fenómeno.

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“Hay que concienciar a la mayor cantidad de personas posible, no solo en lo habitacional, sino también en las actividades productivas. El fenómeno está encausado y en camino. Informarse lo más que se pueda y tomar las medidas correctas que el COE seguramente estará recomendando”, expresó.

Inundaciones históricas en Ayolas

Los pronósticos reavivan la memoria de las crecidas más devastadoras que afectaron a la ciudad. En 1983, el río Paraná alcanzó los 8,00 metros (la cota normal en la actualidad es de 1,80 m), la cota más alta registrada hasta la fecha en la zona. Es el evento de referencia máximo para toda la región.

En 2014, el río llegó a los 7,30 metros, afectando barrios ribereños y dejando numerosas familias damnificadas. En 2018, se registró una crecida de 7,00 metros, con evacuaciones preventivas y daños en zonas bajas del distrito.

En octubre y noviembre de 2023, el río Paraná subió a 5,97 metros, superando en más de un metro la cota de inundabilidad (4,50 m). Fueron afectadas 573 familias (2.744 personas), con los barrios San Rafael, María Auxiliadora, San José Mí y la zona de Atinguy completamente anegados.

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