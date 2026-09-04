“El 50% no paga impuestos”: Cerneco pide combatir evasión en vez de aumento tributario

En contacto con ABC Color, el titular del Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneno), Enrique Bendaña, ratificó la postura de la entidad en rechazo a cualquier intento del Gobierno de incrementar la carga tributaria para cubrir requerimientos presupuestarios.

“Nos negamos a aceptar un aumento de impuestos mientras el presupuesto tenga gastos irracionales o injustos”, aseveró el titular de Cerneco.

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Bendaña instó al Estado a priorizar la optimización de los recursos públicos antes de exigir nuevos sacrificios a los contribuyentes formales.

Cerca del 50% de los empresarios no pagan impuestos

Al respecto, afirmó que la inequidad existente representa un castigo al sector formal frente al alto nivel de informalidad en el país.

“No es justo que para solucionar un problema presupuestario se le cargue más a los que pagan normalmente (...) tenemos noticias de que cerca del 50% de los empresarios no están pagando impuestos”, remarcó.

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Finalmente, al ser consultado sobre el desequilibrio en la Caja Fiscal, Bendaña calificó de inaceptable que la ciudadanía deba cubrir fallas de gestión a través de impuestos indirectos.

“Con el IVA, por ejemplo, que paga el pobre y el rico, todos por igual, tengan que estar pagando los gastos de una mala administración (...) no es justo que se le cargue a toda la gente el pago de las jubilaciones de los empleados públicos”, concluyó, urgiendo a las autoridades a implementar reformas de fondo para solucionar esta crisis estructural.