¿Subir impuestos?: Sepa las tres prioridades que Paraguay debe definir este año, según economista

La discusión vuelve a cobrar fuerza ante las demandas salariales del sector médico y el debate sobre cómo financiar las necesidades del sistema de salud (el senador Silvio Ovelar habló de romper el 10-10-10 que hoy caracteriza la base tributaria paraguaya, por 10% en IVA, Renta Empresarial y Renta Personal).

En ese escenario, el economista Jorge Garicoche sostuvo que aumentar la recaudación sin cambiar la forma en que el Estado asigna sus recursos puede convertirse en otro parche.

“Son tres puntos que tienen que estar en la agenda de manera inmediata la reforma de las finanzas públicas, una nueva ley de responsabilidad fiscal y una revisión de las exenciones tributarias”, afirmó el economista este viernes en entrevista con ABC Color.

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Reforma de las finanzas públicas, la primera prioridad del Estado

Para Garicoche, la primera reforma que Paraguay debe encarar es las finanzas públicas. El economista aclaró que esto no equivale a una simple reforma tributaria. Su planteamiento incluye una nueva ley de responsabilidad fiscal, consejeros fiscales activos y una revisión de las exenciones tributarias.

Dijo que recién dentro de esa discusión, considera que corresponde analizar qué impuestos deben modificarse.“No quiero ser irresponsable porque no tengo un número para decirte que si se sube tal o cual impuesto o cuál sería el porcentaje correcto”, sostuvo.

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El problema, según explicó, es que el Estado puede conseguir más recursos sin resolver las deficiencias que generan las demandas sociales. Por eso, cada decisión fiscal debe estar ligada a un objetivo. “Cualquier tema que haga las finanzas públicas tiene que tener un objetivo claro de hacia dónde vamos a ir”, reafirmó.

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Subir impuestos no alcanza si no mejora el gasto público

El debate sobre el aumento de impuestos quedó instalado tras las declaraciones que realizó ayer el senador Silvio “Beto” Ovelar sobre elevar el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) al 15%, el Impuesto a la Renta Personal (IRP) al 14% y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 10%. Sobre el punto, Garicoche afirmó que antes de pedir un mayor aporte a los contribuyentes, el Estado debe mostrar señales de una mejor utilización de los recursos.

El economista sostuvo que reducir los denominados gastos superfluos puede ser necesario, pero advirtió que el concepto de calidad del gasto es más amplio. “Mejorar la calidad del gasto no siempre es reducir, es usar como se tiene que usar”, señaló.

Para ejemplificar la discusión, mencionó el caso de un jefe de ascensores. “Para qué queres un empleado que maneje un ascensor si eso se puede autogestionar cada uno. Se maneja solo”, resaltó.

Sobre el punto, también aclaró que el problema del empleo público no consiste simplemente en que sobran funcionarios. Según explicó, existen dependencias con exceso de personal y otras que necesitan profesionales calificados.

Citó como ejemplos al Instituto Forestal Nacional (Infona), el Ministerio del Ambiente (Mades) y el Ministerio de Trabajo (Mtess), donde considera que puede existir una necesidad de mayor dotación de especialistas e inspectores. “El objetivo, por tanto, debe ser redistribuir el gasto según las necesidades del Estado”, destacó.

Salud: más salario no resuelve por sí solo el problema

La discusión sobre el reajuste salarial de los médicos sirve para mostrar, según Garicoche, las limitaciones de una política basada únicamente en aumentar el gasto.

Dijo que Paraguay puede invertir en hospitales, pero si no cuenta con recursos para pagar al personal, mantener condiciones laborales adecuadas y adquirir insumos, el problema persistirá. “Si hacemos hospitales tenemos que tener todos los insumos y todo el personal necesario. Esas cosas se deben prever”, afirmó.

El economista consideró no adecuada una comparación entre los salarios de médicos paraguayos y los de profesionales de otros países. Señaló que las diferencias de ingreso deben analizarse junto con las diferencias de nivel de vida y PIB per cápita.

Garicoche refirió que su preocupación está puesta en la calidad del servicio. “Yo quiero que cuando mis hijas vayan a consultar con el pediatra, el pediatra tenga todas las luces prendidas y no venga de dieciocho horas de guardia”, expresó.

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Reforma del sistema de pensiones: no se trata solo de la Caja Fiscal

La segunda gran reforma que Garicoche colocó en la agenda es la del sistema de pensiones. Su propuesta abarca todo el sistema previsional paraguayo. No planteó concentrar la discusión exclusivamente en la Caja Fiscal o en el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Otra reforma importante va a ser toda la reforma del sistema de pensiones del Paraguay, no solamente de IPS, no solamente la Caja Ferroviaria, no solamente la Caja Fiscal, todo el sistema de pensiones”, afirmó.

Para Garicoche, este es uno de los problemas que el Estado debe resolver antes de que la presión sobre las finanzas públicas sea todavía mayor. Los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, o más conocida como Caja Fiscal, totalizaron en el séptimo mes del año G. 367.653 millones frente a los egresos que en julio sumaron G. 545.388 millones. Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo en el citado mes fue de G. 177.735 millones (US$ 30 millones), saldo rojo que surge porque los aportes no cubren totalmente los egresos.

Reforma del capital humano: educación y salud

La tercera reforma es la del capital humano. Garicoche incluyó dentro de esta agenda a la educación, la salud y otros elementos que permitan sostener el crecimiento económico. “Tiene que existir toda una reforma en el capital humano”, aseveró.

Su argumento es que el crecimiento económico necesita trabajadores y servicios públicos capaces de acompañarlo. En salud, esto implica contar con personal suficiente, condiciones laborales adecuadas e insumos.

En educación, implica que las nuevas inversiones en infraestructura estén acompañadas por una malla curricular acorde con las necesidades actuales. “Todo aquello que nos eleve el capital humano nos va a ayudar a sostener el crecimiento que hoy estamos teniendo”, sostuvo.

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El Estado paraguayo debe definir un rumbo

Garicoche evita atribuir el problema exclusivamente al actual Gobierno. Su diagnóstico apunta al Estado paraguayo y abarca los últimos veinte o treinta años. “No hemos logrado fijar hacia dónde vamos a ir”, afirmó.

Reconoció avances en la atracción de inversiones y algunas mejoras institucionales, pero considera que todavía no fueron suficientes para dar un salto mayor. Por eso, planteó que las instituciones públicas deben responder a objetivos concretos. Puso como ejemplo al Infona y la estrategia de atracción de inversiones forestales.

Si Paraguay quiere atraer capital extranjero hacia ese sector, sostuvo que el país necesita una institución capaz de actuar como contraparte para los inversores. “¿Cómo le invito a un finlandés que venga a invertir si no tengo una institución que le sirva de contraparte?”, planteó.

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Impuesto inmobiliario: revisar el valor fiscal, no necesariamente la tasa

Dentro de una eventual reforma de la recaudación, Garicoche planteó revisar el impuesto inmobiliario. Aclaró que su propuesta no consiste necesariamente en aumentar la tasa, sino en actualizar el valor fiscal de las propiedades.

Explicó que una vivienda puede tener un valor de mercado de 100, mientras que el valor fiscal asignado puede ser 10. Sobre ese segundo valor se calcula la tasa. “La tasa está bien. Es el valor fiscal el que tenemos que revisar”, sostuvo.

A su criterio, el proceso debe ser gradual. Un ajuste brusco podría generar una fuerte reacción de los contribuyentes. También consideró que la formalización de la economía debe formar parte del camino para aumentar los ingresos públicos.

Peajes, energía y agua: también hay que sincerar las tarifas

La discusión fiscal no termina en los impuestos. Garicoche consideró que Paraguay también debe revisar determinadas tarifas y el costo real de los servicios públicos. Mencionó el peaje, la energía eléctrica y el agua potable.

El planteamiento parte de una idea: si la sociedad exige mejores servicios, también debe existir una discusión sobre cuánto cuesta prestarlos. “En algún momento tenemos que sincerarnos de ambos lados”, afirmó.

En el transporte público, señaló que casi el 50% de la tarifa corresponde al subsidio. Al mismo tiempo, cuestionó que la calidad del servicio no haya mejorado en la misma proporción. Para el economista, la discusión debe definir qué servicio quiere el país, cuánto cuesta y quién debe asumir ese costo.

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Agenda de reformas debe empezar ahora

Uno de los puntos centrales de la entrevista es el calendario político. Garicoche consideró que 2027 será un año poco propicio para aprobar grandes reformas porque estará marcado por la carrera electoral.

Ante ese escenario, propuso que el sector empresarial y la sociedad civil deben trabajar desde ahora en una agenda de reformas. “La intención debe ser la de generar consensos antes de que llegue el periodo electoral”, concluyó.