Santaní: fenómeno El Niño preocupa a pobladores rurales

Según estadísticas que maneja el Ministerio de Obras Públicas, el departamento de San Pedro tiene más de 4.500 kilómetros de caminos de tierra, los cuales en su mayoría no están en buenas condiciones por falta de mantenimiento. Útimamente, la reparación de estas calles se ha vuelto sumamente difícil debido a la escasez de maquinarias viales.

Colonos de distintos municipios señalaron que, de acuerdo con las predicciones meteorológicas que se vienen anunciando, se producirían prolongadas lluvias que podrían impactar negativamente en las poblaciones rurales.

Darío Larroza, poblador de la colonia San Isidro, del distrito de 25 de Diciembre, señaló que los habitantes de esa zona están preocupados por el perjudicial impacto que podría tener el fenómeno El Niño a las familias del lugar y de todas las poblaciones cercanas, especialmente de aquellas con caminos de tierra.

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Falta enripiado

Larroza subrayó que casi todas las calles vecinales necesitan ser rellenadas con material de ripio para que puedan soportar por más tiempo el paso de los vehículos, principalmente los camiones de carga que se dedican al transporte de los productos agrícolas de las fincas en los alrededores.

“Ahora mismo, luego de las recientes lluvias registradas en esta parte del municipio, ningún camión de carga está pudiendo ingresar a nuestra colonia, por lo que la gente se está moviendo en motocicletas y a pie; mucho menos vamos a tener comunicación terrestre con la llegada de El Niño”, advirtió el colono.

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Basilio Alfonzo, de la compañía Itapeguy, distrito de Santaní, reveló que actualmente muchos vecinos se están moviendo en motocicletas y a pie para ir a la ciudad, atendiendo a que es imposible trasladarse con otro tipo de vehículos por el desastroso estado de las calles.

No pueden atender con maquinarias

El jefe de zona del MOPC, del Distrito Nº 2, Juan Cabral, argumentó que en muchos lugares no se puede ingresar con maquinaria pesada para la reparación de caminos cuando el clima es adverso.