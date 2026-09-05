Economía
05 de septiembre de 2026 a la - 15:58

Santaní: fenómeno El Niño preocupa a pobladores rurales

Los caminos vecinales de la zona rural se encuentran intransitables
Dos hombres en motocicletas recorren un camino rural en deplorables condiciones.Sergio Escobar

El anuncio de la inminente llegada del fenómeno El Niño está generando una gran preocupación entre los pobladores de la zona rural de San Estanislao, San Pedro, principalmente de aquellas comunidades que no cuentan con caminos de todo tiempo.

Por Sergio Escobar Rober

Según estadísticas que maneja el Ministerio de Obras Públicas, el departamento de San Pedro tiene más de 4.500 kilómetros de caminos de tierra, los cuales en su mayoría no están en buenas condiciones por falta de mantenimiento. Útimamente, la reparación de estas calles se ha vuelto sumamente difícil debido a la escasez de maquinarias viales.

Colonos de distintos municipios señalaron que, de acuerdo con las predicciones meteorológicas que se vienen anunciando, se producirían prolongadas lluvias que podrían impactar negativamente en las poblaciones rurales.

Un motociclista trata se cruzar un enorme charco formado en medio de un camino vecinal que conecta el distrito de Santanó con 25 de Diciembre
Un motociclista intenta cruzar un charco en un camino de tierra de una comunidad rural en la zona de Santaní.

Darío Larroza, poblador de la colonia San Isidro, del distrito de 25 de Diciembre, señaló que los habitantes de esa zona están preocupados por el perjudicial impacto que podría tener el fenómeno El Niño a las familias del lugar y de todas las poblaciones cercanas, especialmente de aquellas con caminos de tierra.

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Falta enripiado

Larroza subrayó que casi todas las calles vecinales necesitan ser rellenadas con material de ripio para que puedan soportar por más tiempo el paso de los vehículos, principalmente los camiones de carga que se dedican al transporte de los productos agrícolas de las fincas en los alrededores.

“Ahora mismo, luego de las recientes lluvias registradas en esta parte del municipio, ningún camión de carga está pudiendo ingresar a nuestra colonia, por lo que la gente se está moviendo en motocicletas y a pie; mucho menos vamos a tener comunicación terrestre con la llegada de El Niño”, advirtió el colono.

Basilio Alfonzo, de la compañía Itapeguy, distrito de Santaní, reveló que actualmente muchos vecinos se están moviendo en motocicletas y a pie para ir a la ciudad, atendiendo a que es imposible trasladarse con otro tipo de vehículos por el desastroso estado de las calles.

No pueden atender con maquinarias

El jefe de zona del MOPC, del Distrito Nº 2, Juan Cabral, argumentó que en muchos lugares no se puede ingresar con maquinaria pesada para la reparación de caminos cuando el clima es adverso.