De hidroeléctrica a megapuente atirantado: así evolucionó la ingeniería paraguaya

La ingeniería paraguaya ha demostrado su marcada evolución en las últimas décadas. El ingeniero Reinaldo Delgado, directivo de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), recordó que entre 1985 y 1990 trabajó durante cinco años en la construcción de la presa lateral derecha de la central hidroeléctrica Yacyretá, de aproximadamente 30 kilómetros de extensión.

En esa megaobra, el contratista principal era un consorcio integrado por una empresa italiana y otra francesa, contó, y en aquel esquema, “las empresas paraguayas y argentinas aportábamos de acuerdo con las necesidades de la obra y con nuestras capacidades”.

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Sin embargo, casi cuatro décadas después, la situación es completamente distinta. Delgado también estuvo vinculado con la construcción del megapuente atirantado Héroes del Chaco. En este caso, la obra fue ejecutada por un consorcio de empresas paraguayas, con la participación de una compañía extranjera especializada como subcontratista.

“Ahora es al revés. La empresa principal es paraguaya y la subcontratista interviene para aportar la tecnología específica”, explicó. Delgado sostuvo que este modelo permite a las constructoras nacionales liderar proyectos de alta complejidad y, al mismo tiempo, incorporar conocimientos y equipos que todavía no están disponibles en el país.

El desafío de las nuevas tecnologías

“Un desafío del presente es la llegada de nuevas tecnologías para la construcción. Podemos usar como ejemplo la construcción del Puente Héroes del Chaco, donde el llamado a licitación fue para empresas paraguayas, con la participación de una empresa como subcontratista, pero con experiencia específica en este tipo de obra”, señaló.

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Consideró que la experiencia acumulada en Itaipú, Yacyretá y otras grandes obras fortaleció progresivamente la capacidad de los profesionales y de las empresas nacionales. “Resaltamos los tres puentes atirantados que en su momento fueron una novedad en nuestro país y hoy ya son una realidad”, afirmó.

Además, destacó que el crecimiento del sector también se refleja en la participación de una nueva generación de profesionales. “Podemos decir que hoy tenemos muchos jóvenes que están ayudando en todos los rincones del país para realizar las obras necesarias. Eso es reflejo del aprendizaje que se desarrolla en las universidades y de las enseñanzas que traen las nuevas obras”, expresó.

Evolución del presupuesto de MOPC

Delgado, quien presidió Cavialpa en dos periodos, indicó que antes de la pandemia, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) manejaba un presupuesto anual de alrededor de US$ 200 millones y que, posteriormente, la inversión en obras de infraestructura fue creciendo hasta superar los US$ 1.000 millones por año.

Entre los avances de todos estos años mencionó la participación del gremio en el impulso de la ley de alianza público-privada. “En ese periodo también tuvimos la responsabilidad de presentar el proyecto ante el Congreso, con el total apoyo del Gobierno”, afirmó.

Para Delgado, la actividad gremial es fundamental, especialmente en esta época en la que se habla mucho de la llegada de nuevas inversiones. “Para recibirlas, el país necesita contar con la infraestructura necesaria”, indicó.

Mantener inversión

El ingeniero consideró necesario que el Estado mantenga la inversión en infraestructura para crear condiciones que favorezcan la instalación y el desarrollo de nuevos emprendimientos. Aclaró, además, que las necesidades del país no se limitan a la construcción de rutas y puentes.

En ese sentido, explicó que el gremio estuvo integrado inicialmente por empresas viales, pero que actualmente reúne a constructoras de diferentes sectores de la infraestructura, incluido el eléctrico.

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“Estamos en un punto crítico con relación a la generación de energía. Debemos encontrar alternativas que permitan aumentar la disponibilidad de potencia necesaria para el desarrollo del país”, expresó.

Entre las opciones mencionó avanzar con el proyecto hidroeléctrico de Corpus Christi, analizar el aprovechamiento de la energía eólica y del gas disponible en países de la región, desarrollar pequeñas centrales hidroeléctricas y abordar el debate sobre la posible generación de energía nuclear.

Trayectoria gremial

Reinaldo Delgado presidió la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) durante los periodos 2013–2014 y 2019–2020. Actualmente continúa integrando la comisión directiva del gremio como síndico y también participa activamente en el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI) y en la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco).

En reconocimiento a su trayectoria profesional y gremial, Cavialpa designó a Delgado para recibir una distinción durante la Gran Gala y Top de Marcas de la Construcción. “Cada uno de los que participamos de las obras en el país ponemos nuestro aporte para que la ingeniería paraguaya cumpla su rol en la sociedad”, expresó.

Gala de la Construcción

El próximo jueves 17 de septiembre se realizará la 29ª edición de la Gran Gala de la Construcción, un evento en el que se reconoce a los líderes gremiales y referentes de la industria, que con su trabajo han aportado al crecimiento del sector. Será en la sala de convenciones del Banco Central.

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Precisamente, en la categoría “Trayectoria Profesional en Arquitectura”, la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA) ha decidido conferirle la distinción al Prof. Arq. José Insfrán; mientras que el Colegio de Arquitectos del Paraguay (CAP) eligió a la Arq. Petrona Zarza Vda. de Ruggero.

Por su lado, la distinción a la “Trayectoria Profesional en Artes Visuales” será entregada a Enrique Collar y el Arq. Gerardo Gonzalez. En tanto que la categoría “Trayectoria Artesanal” será para el ceramista Ramón Rojas, con su emprendimiento RACEL designado por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

Asimismo, la distinción a la “Trayectoria Gremial” tendrá como protagonistas a los siguientes referentes de la industria: Ing. Francisco Griño (padre), designado por la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO); Ing. Raul Constantino, de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei).En la distinción a la “Trayectoria Profesional”, fueron nominados el Arq. Felix Toranzos, designado por la Asociación de Galerías de Arte del Paraguay – ASGAPA, y el Arq. Luis A. Guanes, nominado por la Cámara Paraguaya de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas – CECOEL. En tanto que el Ingeniero Reinaldo Delgado fue electo por la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA).Finalmente, el “Reconocimiento Especial 2026 en el Sector de la Construcción” será otorgado a la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura.