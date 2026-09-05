Presupuesto 2027: Sepa cuánto se proyecta invertir en obras públicas, energía eléctrica y transporte público

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el Ejercicio Fiscal 2027 ya está en manos del Congreso Nacional. La propuesta total llega a G. 166,3 billones (US$ 25.751,0 millones, al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar establecido en el mismo PGN). De ese total, las asignaciones previstas para el MOPC, la ANDE y el transporte público ascienden a G. 24,6 billones (US$ 3.823,5 millones). Con esta propuesta el 14,85% del plan global irá a estos sectores.

El proyecto oficial plantea inversiones orientadas a mejorar la infraestructura y la conectividad del país, además de atender el crecimiento de la demanda eléctrica de los hogares y del sector productivo.

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¿Cuánto contempla el PGN para el MOPC?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contará con una asignación de G. 9,2 billones (US$ 1.424,6 millones) en el proyecto presupuestario para 2027.

De este monto, G. 2,3 billones (US$ 356,1 millones) estarán destinados a mejorar la red de rutas pavimentadas, mantener caminos vecinales, ejecutar tareas de dragado de ríos y ampliar la red de agua potable.

Entre las obras previstas se encuentran la ampliación y rehabilitación de rutas que mejoran la conectividad regional. Estas intervenciones buscan facilitar el traslado diario de personas y el movimiento de productos agrícolas e industriales hacia los distintos mercados, según se expone en el documento.

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“El desarrollo del Paraguay requiere seguir ampliando y mejorando la infraestructura que conecta a nuestras comunidades, moviliza nuestra producción y genera condiciones para nuevas oportunidades”, señala el documento firmado por el Poder Ejecutivo.

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¿Cuánto se dará en subsidios al transporte público?

El proyecto de PGN 2027 asigna además G. 494.000 millones (US$ 76,5 millones) en subsidios al sector del transporte público de pasajeros. Los recursos apuntan a fortalecer las condiciones de movilidad urbana de trabajadores y estudiantes, según el mensaje oficial.

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¿A cuánto asciende las millonarias inversiones previstas para la ANDE?

El proyecto de presupuesto también contempla G. 15 billones (US$ 2.322,7 millones) para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con recursos destinados a obras consideradas estratégicas para el sistema eléctrico nacional.

Entre los proyectos figuran la construcción de líneas de transmisión de 220/500 kV, mejoras en los sistemas de distribución, la adquisición de subestaciones móviles y obras de mantenimiento de la Subestación Yguazú. El plan incluye además recursos para la modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray.

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