Economía
05 de septiembre de 2026 a la - 17:21

Presupuesto 2027: Sepa cuánto se proyecta invertir en obras públicas, energía eléctrica y transporte público

El proyecto oficial plantea inversiones orientadas a mejorar la infraestructura y la conectividad del país. (Foto: Gentileza MOPC - ANDE).
El proyecto oficial plantea inversiones orientadas a mejorar la infraestructura y la conectividad del país. (Foto: Gentileza MOPC - ANDE).

El PGN 2027 contempla recursos destinados para infraestructura pública y del sistema eléctrico, obras viales, saneamiento, transmisión y distribución de energía. Sepa en esta nota los montos para cada sector.

Por Noelia Ferreira Fariña

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el Ejercicio Fiscal 2027 ya está en manos del Congreso Nacional. La propuesta total llega a G. 166,3 billones (US$ 25.751,0 millones, al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar establecido en el mismo PGN). De ese total, las asignaciones previstas para el MOPC, la ANDE y el transporte público ascienden a G. 24,6 billones (US$ 3.823,5 millones). Con esta propuesta el 14,85% del plan global irá a estos sectores.

El proyecto oficial plantea inversiones orientadas a mejorar la infraestructura y la conectividad del país, además de atender el crecimiento de la demanda eléctrica de los hogares y del sector productivo.

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¿Cuánto contempla el PGN para el MOPC?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contará con una asignación de G. 9,2 billones (US$ 1.424,6 millones) en el proyecto presupuestario para 2027.

De este monto, G. 2,3 billones (US$ 356,1 millones) estarán destinados a mejorar la red de rutas pavimentadas, mantener caminos vecinales, ejecutar tareas de dragado de ríos y ampliar la red de agua potable.

Entre las obras previstas se encuentran la ampliación y rehabilitación de rutas que mejoran la conectividad regional. Estas intervenciones buscan facilitar el traslado diario de personas y el movimiento de productos agrícolas e industriales hacia los distintos mercados, según se expone en el documento.

“El desarrollo del Paraguay requiere seguir ampliando y mejorando la infraestructura que conecta a nuestras comunidades, moviliza nuestra producción y genera condiciones para nuevas oportunidades”, señala el documento firmado por el Poder Ejecutivo.

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¿Cuánto se dará en subsidios al transporte público?

El proyecto de PGN 2027 asigna además G. 494.000 millones (US$ 76,5 millones) en subsidios al sector del transporte público de pasajeros. Los recursos apuntan a fortalecer las condiciones de movilidad urbana de trabajadores y estudiantes, según el mensaje oficial.

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¿A cuánto asciende las millonarias inversiones previstas para la ANDE?

El proyecto de presupuesto también contempla G. 15 billones (US$ 2.322,7 millones) para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con recursos destinados a obras consideradas estratégicas para el sistema eléctrico nacional.

Entre los proyectos figuran la construcción de líneas de transmisión de 220/500 kV, mejoras en los sistemas de distribución, la adquisición de subestaciones móviles y obras de mantenimiento de la Subestación Yguazú. El plan incluye además recursos para la modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray.

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