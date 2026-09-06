FADA-UNA plantea incorporar propuestas académicas a la gestión pública para mejorar las ciudades

El decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA-UNA), José Insfrán, indicó que existe una brecha entre el conocimiento generado en la academia y su aplicación en la gestión pública.

“Desde la FADA venimos reflexionando desde hace años sobre problemas concretos de la ciudad y del territorio. Y desde los talleres se han desarrollado numerosas propuestas sobre espacio público, movilidad, vivienda, patrimonio, paisaje, sostenibilidad y calidad urbana”, señaló.

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El decano remarcó que ese conocimiento podría contribuir a la búsqueda de soluciones para los problemas urbanos y territoriales. Para ello, planteó generar espacios de trabajo conjunto entre las instituciones públicas, el sector privado y las universidades.

Academia debe sentarse con tomadores de decisiones

“Por eso sería muy conveniente que el Estado, los municipios y también las empresas acudan más a la academia y nos sentemos juntos en una misma mesa a pensar cómo construir ciudades más amables y una mejor calidad de vida”, expresó.

Recalcó que, además de generar investigaciones y propuestas, la Universidad puede estudiar los problemas con una mirada de largo plazo. “La Universidad tiene conocimiento, investigación y también la libertad de imaginar alternativas sin estar condicionada únicamente por la urgencia de la gestión cotidiana”, afirmó.

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Aclaró que el objetivo no es que la academia asuma responsabilidades que corresponden a los organismos públicos, sino establecer mecanismos permanentes de colaboración con las autoridades y los demás sectores involucrados.

“En la FADA hay años de trabajo, propuestas e ideas acumuladas. Sería una oportunidad desaprovechada no ponerlas al servicio de la ciudad y del país”, manifestó.

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Crecimiento y recursos limitados

Al mismo tiempo que busca ampliar su aporte a la sociedad, la FADA enfrenta el desafío de sostener su crecimiento con recursos limitados, indicó su decano.

“Las necesidades de la FADA son múltiples y los recursos, escasos. Desde hace dos o tres años, el Estado considera que prácticamente no tenemos crecimiento vegetativo. Sin embargo, cada año ingresan más de trescientos nuevos estudiantes en las distintas carreras”, explicó Insfrán.

Detalló que el aumento de la matrícula exige más espacio físico, docentes, laboratorios y equipamiento tecnológico, además del mantenimiento de una infraestructura que envejece y que necesita atención permanente.

Insfrán advirtió que la diferencia entre las necesidades institucionales y los recursos disponibles podría seguir ampliándose. Ante ese escenario, señaló que la FADA no puede depender exclusivamente del presupuesto público y debe buscar otras formas de cooperación.

“Debemos ser creativos, fortalecer alianzas estratégicas con instituciones y empresas, ampliar los servicios que la Facultad puede brindar y generar nuevas formas de cooperación”, sostuvo.

El desafío es crecer sin perder calidad y encontrar recursos para acompañar una Facultad que cada año es más grande y más compleja, puntualizó.

La FADA ante la IA

Insfrán sostuvo que otro de los retos de la institución es la actualización académica. En ese contexto, señaló que la inteligencia artificial ya está modificando la arquitectura y el diseño, pues permite acelerar procesos, generar alternativas y ampliar las posibilidades de análisis y representación.

Explicó que la FADA viene desarrollando procesos de actualización académica. En Arquitectura se implementó el Plan 2022, que ahora debe ingresar en una etapa de evaluación y revisión. Asimismo, las distintas carreras de la Facultad avanzaron en digitalización, incorporación de nuevas tecnologías y acreditación.

El decano destacó que el desafío de la Universidad no es competir con la inteligencia artificial ni prohibirla, sino enseñar a utilizarla críticamente. “El valor del profesional estará cada vez menos en producir rápidamente una imagen y más en saber qué preguntar, qué elegir, qué cuestionar y por qué decidir”, afirmó.

Remarcó que, a pesar del avance tecnológico, seguirán siendo necesarios arquitectos y diseñadores capaces de comprender el entorno, observar a las personas, interpretar su cultura y asumir las consecuencias de aquello que proyectan. “La IA puede ayudarnos a proyectar más rápido. La Universidad debe lograr que eso no signifique pensar menos, sino pensar mejor”, expresó.

Finalmente, en reconocimiento a su trayectoria, José Insfrán será uno de los distinguidos durante la Gran Gala y Top de Marcas de la Construcción.

“Solo espero merecer este reconocimiento. Al final, no hice más que mi trabajo, allí donde la vida me puso. Si algo bueno quedó en el camino, si alguna huella ayudó a otros a seguir andando, entonces habrá valido la pena”, manifestó.