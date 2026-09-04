Hidrovía Paraguay-Paraná: gremio plantea arbitraje por el peaje argentino y apunta a esta situación

Desde Paraguay se sigue presionando por el costo del peaje de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que, según los gremios paraguayos, es cobrado de manera unilateral por Argentina, en corredor estratégico para el comercio exterior paraguayo.

Desde hace tiempo las embarcaciones paraguayas pagan una tarifa en el citado tramo que se sitúa en US$ 1,30 por tonelada de registro neto. Sin embargo, ahora con la nueva concesión para el dragado que la empresa belga Jan De Nul y la firma Servimagnus operarán durante 25 años la tarifa podría aumentar, según indican.

Ricardo Dos Santos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) señaló que la posición de la Cámara, teniendo en cuenta las discusiones mantenidas con el Gobierno anterior y el actual, es que Paraguay debe hacer valer las herramientas de resolución de conflictos previstas en el Acuerdo de la Hidrovía.

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“Paraguay debe llevar a arbitraje el peaje que Argentina cobra en la Hidrovía Paraguay-Paraná, porque se está cobrando por obras que todavía no fueron ejecutadas”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que el acuerdo establece claramente que los cobros deben tener una contraprestación y que actualmente esta no existe. Por ello, reiteró que Paraguay debe recurrir al arbitraje y mantener la postura que sostuvo hasta ahora.

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Además plantea fortalecer la institucionalidad paraguaya y avanzar en un plan maestro para definir una estrategia de largo plazo para la navegación.

Plan maestro

Más allá de la discusión puntual por el peaje dijo que, el sector privado considera necesario definir una estrategia de largo plazo para la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Dos Santos señaló que la visión del gremio es contar con un plan maestro que permita determinar cuál es la fórmula económica que responde positivamente a las inversiones, de manera a equilibrar los beneficios en productividad que generan las obras en la hidrovía con el costo de las mismas.

“Por intuición tendemos a creer que muchas inversiones tienen un repago muy válido, pero no todas. Realmente algunas tienen un costo tal que no vemos pero eso es una cuestión que hay que hacer con mucho cuidado y requiere de un estudio a profundidad”, reiteró.

El plan, según indicó, debe contemplar la sostenibilidad de la navegación en el largo plazo, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también de las obras complementarias necesarias para garantizar que las inversiones “sean perdurables y sostenibles”.

Fortalecer la institucionalidad

Para llevar adelante esta estrategia, el presidente consideró necesario avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad relacionada a la navegación.

En ese aspecto, contó que desde hace varios años se viene trabajando con el Poder Ejecutivo en una estructura legal nueva para el manejo de la hidrovía a través de una nueva institución que eleva la Marina Mercante hacia la Dirección Nacional de Marina Mercante (Dinamer).

La propuesta apunta a fortalecer esta estructura para que pueda asumir un papel central en la gestión de la hidrovía y llevar adelante el plan maestro. “Es un tema demasiado grande que si se toca como anexo a las instituciones que están hoy va a fracasar”, afirmó.

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La Hidrovía en la agenda del Consejo de Logística

Respecto a los siguientes pasos, valoró que el Ejecutivo y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) hayan formalizado el Consejo de Logística como una mesa permanente de trabajo, aunque consideró necesario avanzar en los temas planteados.

“Tenemos que avanzar con la Dinamer y con el plan maestro. Necesitamos expertos nacionales que evalúen los temas de ingeniería y de sostenibilidad de las obras, y expertos económicos que puedan hacer las previsiones de ingresos adecuadamente, sobre todo el impacto para la economía paraguaya”, agregó.